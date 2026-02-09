Армянские фигуристы изменили название музыки после протеста Баку

Паре, представляющей Армению, пришлось поменять название музыки, под которую они будут показывать программу. Изначально Карина Акопова и Никита Рахманин должны были выступить под композицию «Арцах». Однако Национальный олимпийский комитет Азербайджана отправил жалобу, после чего название пришлось заменить на «Музыка Ары Геворкяна». Сама программа осталась прежней.
НОК Азербайджана выразил протест из-за использования композиции «Арцах» Акоповой и Рахманиным, которые представляют Армению в парном катании на Олимпийских играх 2026 года. Арцах является одним из армянских названий территории Нагорного Карабаха. После рассмотрения жалобы Международным союзом конькобежцев (ISU) композиция в реестре музыки на сезон-2025/26 указана как «Музыка Ары Геворгяна».
Акопова и Рахманин выступают в паре с 2019 года. Они представляют Армению с мая 2025 года и отобрались на Олимпиаду под флагом Армении. Карина Акопова и Никита Рахманин вынесли флаг Армении на церемонии открытия Олимпиады-2026. Они представят короткую программу в парном катании 15 февраля.