Армянские фигуристы изменили название музыки после протеста Баку

Акопова и Рахманин выступают в паре с 2019 года. Они представляют Армению с мая 2025 года и отобрались на Олимпиаду под флагом Армении. Карина Акопова и Никита Рахманин вынесли флаг Армении на церемонии открытия Олимпиады-2026. Они представят короткую программу в парном катании 15 февраля.