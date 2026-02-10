«Начало положено!» Плющенко оценил выступление Гуменника в КП на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко оценил выступление действующего чемпиона России Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Он откатал и сделал свою программу. Да, прыгнул каскад четверной флип с двойным тулупом. Немножко вылезли прыжки грязненькие. По мне — немного медленно катался. Но начало положено! В произвольной может все сделать, выложиться и занять хорошее место», — сказал Плющенко «Чемпионату».
Судьи оценили выступление Петра Гуменника в 86,72. алла (техника — 48,43 балла, а компоненты — 38,29). Во время написания этой новости Петр Гуменник остается первым по результатам короткой программы. Среди самых сильных соперников россиянина японец Юма Кагияма и Илья Малинин из США.
Отметим, Малинин уже принес золото сборной США в командном турнире по фигурному катанию, при этом он уступил Кагияме в короткой программе.