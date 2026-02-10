«Начало положено!» Плющенко оценил выступление Гуменника в КП на Олимпиаде-2026

«Он откатал и сделал свою программу. Да, прыгнул каскад четверной флип с двойным тулупом. Немножко вылезли прыжки грязненькие. По мне — немного медленно катался. Но начало положено! В произвольной может все сделать, выложиться и занять хорошее место», — сказал Плющенко «Чемпионату».