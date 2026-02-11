Слуцкая: Задача Петросян — откатать так, чтобы судьи не смогли придраться

«У Петросян задача — откатать свою программу. Мы не судьи, не можем делать какие-то предположения. Задача — откатать так, чтобы судьи не смогли ни к чему придраться. Если есть возможность придраться, сделают это. Если этой возможности не будет, все будет чисто исполнено, будут ставить баллы. Да, нет рейтинга и международного опыта, но мы думаем сейчас не об этом, а о профессиональном и чистом катании», — цитирует Ирину Слуцкую корреспондент «Чемпионата».