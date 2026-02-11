Слуцкая: Задача Петросян — откатать так, чтобы судьи не смогли придраться

«У Петросян задача — откатать свою программу. Мы не судьи, не можем делать какие-то предположения. Задача — откатать так, чтобы судьи не смогли ни к чему придраться. Если есть возможность придраться, сделают это. Если этой возможности не будет, все будет чисто исполнено, будут ставить баллы. Да, нет рейтинга и международного опыта, но мы думаем сейчас не об этом, а о профессиональном и чистом катании», — цитирует Ирину Слуцкую корреспондент «Чемпионата».
Личный олимпийский турнир среди женщин пройдет 17 и 19 февраля. Главной фавориткой турнира специалисты называют 25-летнюю японку Каори Сакамото, трехкратную чемпионку мира. Сакамото выступает на третьей по счету Олимпиаде в своей карьере.
18-летняя Аделия Петросян является трехкратной чемпионкой России в одиночном фигурном катании (2024, 2025, 2026) и трехкратной победительницей финала Гран-при России (2023, 2024, 2025). На юниорском уровне Петросян завоевала золото и бронзу на этапах Гран-при в 2021 году. Петросян ни разу не участвовала на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.
Ирина Слуцкая выиграла два золота на чемпионатах мира в 2002 и 2006 годах. Семь раз россиянка поднималась на верхнюю ступень пьедестала на чемпионатах Европы. В 2002 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, уступив только Саре Хьюз из США. В 2006 году на Олимпиаде в Турине Слуцкая стала третьей.