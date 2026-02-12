Саакашвили возмутился россиянами в сборной Грузии на Олимпиаде

«Абсолютно позорный состав сборной Грузии на зимней Олимпиаде. Из восьми спортсменов шесть — это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица. А грузинский флаг на открытии несла дочь Этери Тутберидзе. Я призываю остальной мир не принимать эту самозванную сборную как представителей Грузии, а грузинам хочу сказать, что это не ваша сборная», — написал Саакашвили в соцсетях.