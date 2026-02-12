Саакашвили возмутился россиянами в сборной Грузии на Олимпиаде

«Абсолютно позорный состав сборной Грузии на зимней Олимпиаде. Из восьми спортсменов шесть — это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица. А грузинский флаг на открытии несла дочь Этери Тутберидзе. Я призываю остальной мир не принимать эту самозванную сборную как представителей Грузии, а грузинам хочу сказать, что это не ваша сборная», — написал Саакашвили в соцсетях.
В олимпийскую сборную Грузии входят восемь спортсменов: горнолыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури, а также фигуристы Лука Берулава, Глеб Смолкин, Диана Дэвис, Ника Эгадзе, Анастасия Губанова и Анастасия Метелкина. Все фигуристы имеют связи с Россией — они либо сменили спортивное гражданство с российского на грузинское, либо тренируются в России под руководством российских тренеров.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В настоящее время 58-летний политик отбывает тюремный срок по нескольким уголовным делам. Суммарный срок его заключения составляет 12,5 лет.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.