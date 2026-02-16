Ричмонд
Гуменник и Малинин вместе потренировались на льду в Милане

Российский фигурист Петр Гуменник и американец Илья Малинин провели совместную тренировку в Милане.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Telegram-канале видео с тренировки фигуристов, состоявшейся через два дня после окончания мужского турнира Олимпийских игр в Милане.

«У нас парни совсем не отдыхают, пришли кататься. Илья уже раз третий катает произвольную программу. Четверной аксель, репетирует. Здесь у нас Вова Литвинцев, Петя, Илюша и Эндрю Торгашев. Просто великолепный состав для… И вот вам, пожалуйста, четверной аксель. Петр будет отвечать чем-то? Пока, видимо, нет. Дали дорогу Илье, чтобы ничего не сбивало. Видите, пока есть. Вот так вот соревнования прошли, два дня выходных, сразу по новой», — сказала Туктамышева на видео.

Также на тренировке присутствовали Владимир Литвинцев из Азербайджана и Эндрю Торгашев из США.

Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Играх-2026 с результатом 271,21 балла. Малинин, который лидировал после короткой программы, стал восьмым с суммой 264,49 балла. Золото завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (291,58 балла), второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье — его соотечественник Сун Сато (274,90).

Ранее появилась информация о том, что Гуменник и Малинин примут участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх, которые пройдут 21 февраля.

