Гуменник и Малинин вместе потренировались на льду в Милане

«У нас парни совсем не отдыхают, пришли кататься. Илья уже раз третий катает произвольную программу. Четверной аксель, репетирует. Здесь у нас Вова Литвинцев, Петя, Илюша и Эндрю Торгашев. Просто великолепный состав для… И вот вам, пожалуйста, четверной аксель. Петр будет отвечать чем-то? Пока, видимо, нет. Дали дорогу Илье, чтобы ничего не сбивало. Видите, пока есть. Вот так вот соревнования прошли, два дня выходных, сразу по новой», — сказала Туктамышева на видео.