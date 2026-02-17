Ричмонд
Серебряный призер ОИ рассказал, сможет ли Петросян бороться за медали

Александр Энберт высказался о программе Аделии Петросян.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт рассказал, сможет ли 18-летняя Аделия Петросян побороться за медали на Олимпиаде-2026.

«У Петросян сложные элементы, которые могут позволить ей побороться за попадание в последнюю разминку. А там, в произвольной программе, уже можно претендовать и на медали», — сказал Энберт «Чемпионату».

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, Петросян выступит под вторым номером.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

