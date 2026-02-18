Ричмонд
Петросян: Надо поучиться у Гуменника какой-нибудь стратегии

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала как проведет выходной день на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе в соревнованиях одиночниц. 18-летняя фигуристка получила за прокат 72,89 балла. Спортсменка в том числе исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп.

— Как проведу завтрашний день? Мне надо поучиться у Пети [Гуменника] какой-нибудь стратегии, у меня все хаотично, никогда не придумываю свой день, только вот на тренировке тренеры говорят план и моя задача повторить то, что сказали, — сказала Петросян в эфире Okko.

Напомним, еще один российский фигурист 23-летний Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков. После короткой программы Гуменник располагался на 12-м месте.

Женщины выступят с произвольной программой на Олимпиаде в четверг, 19 февраля.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

