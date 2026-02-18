Ричмонд
Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Адения Петросян заняла пятое место в короткой программе в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: Getty Images

За свой прокат 18-летняя Петросян получила 72,89 балла.

Россиянка в том числе исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип плюс тройной тулуп (в короткой программе у девушек четверные прыжки запрещены).

На первом месте японка Ами Накаи (78,71), на втором ее соотечественница Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59), на четвертом — еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

Произвольную программу одиночницы покажут 19 февраля.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.