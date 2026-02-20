Тарасова: Эта Олимпиада слабее всего, что я видела за всю жизнь

Накануне Петросян осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. Чемпионкой стала представительница США Алиса Лью (226.79), второе место заняла Каори Сакамото из Японии (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).
«Я много раз была на Олимпийских играх, выигрывала их семь раз — мои спортсмены. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь. Может быть, из-за того, что там не было нас — русских. Но это большая несправедливость, так не может быть вообще. Но они были действительно слабее», — сказала Тарасова в эфире Okko.
Напомним, в соревнованиях мужчин-одиночников российский фигурист Петр Гуменник также занял шестое место.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.