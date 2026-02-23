Как питается Алина Загитова: секреты ее диеты, которые шокируют всех

В фигурном катании питание всегда под контролем, особенно в олимпийский сезон, когда важен каждый грамм. После завершения карьеры режим обычно меняется, но привычка следить за формой остается. Алина Загитова не раз откровенно рассказывала, как ограничивала себя в годы подготовки к Играм и как питается сейчас. Рассказываем, что из этого мы можем взять себе на вооружение.
Один прием пищи в день — и оговорка о рисках
Алина Загитова летом выступила с лекцией на VK Fest в Санкт-Петербурге и подробно рассказала о своем режиме. Фигуристка призналась, что сейчас ест один раз в день: «Питаюсь я один раз в день, но правильно: мясо, либо крупы, либо овощи. Мне хватает. У меня КПД поднимается, когда я голодная — я, видимо, злая, заряженная».
По ее словам, именно тренировки и такой формат питания помогли ей похудеть. При этом Загитова сразу добавила: повторять этот режим не стоит. «Никому это не советую, так делать нельзя», — подчеркнула она со сцены. Также спортсменка отдельно отметила важность сна и водного баланса.
С физиологической точки зрения такой режим действительно может давать ощущение легкости. Когда приемов пищи мало, уровень инсулина остается стабильным, нет резких скачков сахара в крови, а организм активнее использует запасы энергии. Некоторым людям это помогает чувствовать себя собраннее.
Но такой формат подходит не всем. Один прием пищи в день — это высокая нагрузка на гормональную систему, возможный дефицит белка и микронутриентов, а также риск замедления обмена веществ при длительном соблюдении ограничений. Именно поэтому фигуристка отдельно подчеркнула, что никому не советует повторять этот режим.
3 взвешивания в день и контроль воды
Алина Загитова в программе «Вечерний Ургант» откровенно рассказывала, как выглядел ее режим во время подготовки к Олимпиаде. По словам фигуристки, она взвешивалась три раза в день. Даже плюс 100 граммов считалось проблемой, поэтому даже воду приходилось ограничивать.
В фигурном катании вес напрямую влияет на высоту прыжка и скорость вращения. Чем легче спортсменка, тем проще выполнять сложные элементы, особенно в короткой программе, где счет идет на сотые балла. В таких условиях контроль массы тела становится частью тренировочного процесса, а не личным выбором.
Важно понимать: подобный режим существовал внутри профессионального спорта, где за состоянием атлетов следят тренеры и врачи. В обычной жизни постоянные взвешивания и ограничение воды могут привести к обезвоживанию, гормональным сбоям и тревожности вокруг еды. Поэтому переносить спортивные практики в повседневность без медицинского контроля не имеет смысла.
Позже ситуация изменилась. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке карьеры, а в феврале 2025 года официально подтвердила уход из соревнований. Сейчас у Алины нет обязательных стартов и строгих требований к весу, но опыт олимпийского периода по-прежнему влияет на ее отношение к еде и форме.
Суши, борщ и сладкое — любимые блюда
Алина Загитова говорила, что при всей строгости спортивных диет у нее всегда были любимые продукты. В ответах подписчикам в соцсетях она признавалась: могла бы есть суши и сашими бесконечно. К ним добавляла борщ и сладкое, потому что считает себя сладкоежкой.
Этот список звучит неожиданно на фоне постоянных взвешиваний и ограничений воды. Но именно в этом и проявляется человеческий фактор: даже в период жесткого контроля рацион не состоял из одних разрешенных продуктов. Просто объемы и частота были другими.
История Алины Загитовой — это контраст между спортивной необходимостью и личным выбором. В олимпийский сезон еда была частью дисциплины и контроля, сегодня — частью повседневной жизни. Ее слова вызывают споры, но важна одна деталь: она сама признает, что жесткие схемы не универсальны. За громкими формулировками про один прием пищи стоит опыт большого спорта, который сложно отделить от привычек даже после ухода со льда.