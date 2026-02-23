Как питается Алина Загитова: секреты ее диеты, которые шокируют всех

В фигурном катании питание всегда под контролем, особенно в олимпийский сезон, когда важен каждый грамм. После завершения карьеры режим обычно меняется, но привычка следить за формой остается. Алина Загитова не раз откровенно рассказывала, как ограничивала себя в годы подготовки к Играм и как питается сейчас. Рассказываем, что из этого мы можем взять себе на вооружение.