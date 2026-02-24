«Столько мыслей в голове». Тутберидзе опубликовала пост после ОИ

Сегодня, 24 февраля, Этери Тутберидзе празднует 52-летие.
«Столько мыслей ютятся в голове. Так много о чем можно сказать. Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», — написала Тутберидзе на своей странице в соцсетях.
Напомним, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые завершились 22 февраля, ученица Тутберидзе Аделия Петросян осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.
Ранее под руководством Тутберидзе золото олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году завоевала Алина Загитова. Еще одна воспитанница специалиста Анна Щербакова стала чемпионкой ОИ-2022 в Пекине. Также у Тутберидзе тренировались двукратная чемпионка мира и двукратный призер ОИ-2018 Евгения Медведева, призер ОИ-2022 Александра Трусова и ряд других успешных спортсменов.
Чемпионкой ОИ-2026 в женском одиночном фигурном катании впервые за 24 года стала представительница США Алиса Лью (226.79), второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).