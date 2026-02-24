Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Столько мыслей в голове». Тутберидзе опубликовала пост после ОИ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в свой день рождения разместила фото из олимпийской деревни в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 24 февраля, Этери Тутберидзе празднует 52-летие.

«Столько мыслей ютятся в голове. Так много о чем можно сказать. Но я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра», — написала Тутберидзе на своей странице в соцсетях.

Напомним, на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые завершились 22 февраля, ученица Тутберидзе Аделия Петросян осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.

Ранее под руководством Тутберидзе золото олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году завоевала Алина Загитова. Еще одна воспитанница специалиста Анна Щербакова стала чемпионкой ОИ-2022 в Пекине. Также у Тутберидзе тренировались двукратная чемпионка мира и двукратный призер ОИ-2018 Евгения Медведева, призер ОИ-2022 Александра Трусова и ряд других успешных спортсменов.

Чемпионкой ОИ-2026 в женском одиночном фигурном катании впервые за 24 года стала представительница США Алиса Лью (226.79), второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше