«Судили щедро». Тутберидзе — о выступлении Петросян на Олимпиаде

Напомним, Петросян осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.
— Ее (Петросян) очень хорошо судили. Она впервые получила четвертый уровень дорожки. У нас на соревновании она ни разу его не получала, потому что наши судьи строже. Им казалось, что корпуса и ребер недостаточно. Судили щедро. Для меня ничего не поменялось. Если ты хочешь быть сильнее, бороться за пьедестал, нужно делать ультра-си. Сделай один тулуп (четверной), то она спокойно была бы на третьем месте, а, может быть, даже на втором, потому что компоненты бы чуть-чуть подросли. Сделай два тулупа и чистый прокат — это было бы первое место.
— Исходя из небольшого процента исполнения четверного тулупа вы не допускали мысли, что можно сделать ставку на чистоту?
— И какая бы она приехала? Вот она приехала шестая. Приехала бы пятая. Оно бы все решило? Смысл тогда какой? Более того, мы не знаем, как бы ее судили, если бы она не заходила в ультра-си и ничем бы не отличалась от других девочек. Я думаю, что нет. Она где-то бы боролась в десятке. Судьи видели, что она отличается контентом и поэтому ее довольно щедро судили, — рассказала Тутберидзе в интервью Okko.
Ранее под руководством Тутберидзе золото олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году завоевала Алина Загитова. Еще одна воспитанница специалиста Анна Щербакова стала чемпионкой ОИ-2022 в Пекине.