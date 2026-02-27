«Судили щедро». Тутберидзе — о выступлении Петросян на Олимпиаде

— Ее (Петросян) очень хорошо судили. Она впервые получила четвертый уровень дорожки. У нас на соревновании она ни разу его не получала, потому что наши судьи строже. Им казалось, что корпуса и ребер недостаточно. Судили щедро. Для меня ничего не поменялось. Если ты хочешь быть сильнее, бороться за пьедестал, нужно делать ультра-си. Сделай один тулуп (четверной), то она спокойно была бы на третьем месте, а, может быть, даже на втором, потому что компоненты бы чуть-чуть подросли. Сделай два тулупа и чистый прокат — это было бы первое место.