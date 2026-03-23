Петросян не смогла улететь из Петербурга и ночевала на коврике



Напомним, Петросян приняла участие в Олимпийских играх 2026 года, которые прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершились 22 февраля. В соревнованиях одиночниц она осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.