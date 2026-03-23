Петросян не смогла улететь из Петербурга и ночевала на коврике

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян сообщила в соцсетях, что не смогла вылететь из аэропорта Санкт-Петербурга.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Петросян участвовала в Кубке Первого канала.

Ранее стало известно, что в воскресенье вечером на фоне массовой отмены рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга фигуристы из Москвы не смогли вылететь домой. Часть из них вернулась в гостиницу, забронировав билеты на следующий день, некоторые уехали в Москву на поезде.

«Нашли спортивный коврик в аэропорту. Теперь продолжаю праздновать на вокзале», — подписала фото и видео Петросян, опубликовав их в 4:27 утра.

Кубок Первого канала прошел в Санкт-Петербурге 21-го и 22 марта. Победу в нем одержала сборная Москвы, капитаном которой была Петросян. Аделия Петросян выступала с короткой программой на этом турнире и заняла первое место с результатом 76,45 балла. Второй стала Софья Муравьева (70,89), третьей — Алиса Двоеглазова (70,22).


Напомним, Петросян приняла участие в Олимпийских играх 2026 года, которые прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершились 22 февраля. В соревнованиях одиночниц она осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше