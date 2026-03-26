Спортсмены, у которых отобрали медали: 5 шокирующих историй

В мире большого спорта результаты не вечны. Случается так, что спортсмены годами судятся, доказывают свою правоту, теряют награды и получают их обратно спустя десятилетия. Кто-то дожидается триумфа уже после завершения карьеры, а кто-то навсегда остается в списках дисквалифицированных. В нашей статье пять историй тех, чьи медали перешли в другие руки.
Евгений Устюгов — потеря трех олимпийских наград спустя 16 лет
Российский биатлонист Евгений Устюгов стал одним из самых громких примеров пересмотра олимпийских результатов. В мае 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил его апелляцию, окончательно подтвердив решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации на основании отклонений в биологическом паспорте и данных Московской антидопинговой лаборатории.
Устюгов отстаивал свою невиновность, ссылаясь на генетические особенности и отсутствие прямых доказательств. Однако суд посчитал высокий гемоглобин признаком применения запрещенных препаратов, поэтому все его результаты с 24 января 2010 года до конца сезона-2013/14 были аннулированы.
Спортсмен лишился сразу трех олимпийских медалей: золота в масс-старте на Играх в Ванкувере-2010, бронзы в эстафете там же и золота в эстафете на домашней Олимпиаде в Сочи-2014. В сентябре 2025 года исполком МОК официально утвердил новое распределение наград.
В феврале 2026 года, во время Олимпийских игр в Милане, состоялась торжественная церемония вручения перераспределенных медалей. Золото Ванкувера в масс-старте через 16 лет получил француз Мартен Фуркад, который тогда финишировал вторым. Награду ему вручала лично президент МОК Кирсти Ковентри. Золото Сочи в эстафете перешло к сборной Германии. Немецкие биатлонисты, финишировавшие в 2014 году вторыми, спустя 12 лет поднялись на высшую ступень пьедестала.
Для российских спортсменов, затронутых этим решением, потеря медалей стала тяжелым ударом. Антон Шипулин, ныне депутат Госдумы, заявил, что не собирается возвращать свою золотую медаль. Для него победа в эстафете Сочи была одним из главных достижений карьеры, с которым он не готов взять и расстаться.
Тайлер Хэмилтон — признание спустя 8 лет и потеря золота Афин
Американский велогонщик Тайлер Хэмилтон выиграл золото в раздельной гонке на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Россиянин Вячеслав Екимов тогда финишировал вторым и получил серебро. Но история на этом не закончилась.
Допинг в крови Хэмилтона обнаружили еще в Афинах, однако дисквалифицировать спортсмена не смогли — проба была потеряна. Долгие годы он оставался олимпийским чемпионом. Но в 2012 году ситуация изменилась: Хэмилтон признался в использовании допинга перед той самой гонкой.
Международный олимпийский комитет официально дисквалифицировал спортсмена и перераспределил медали спустя 8 лет после Игр. Золото перешло к 41-летнему Вячеславу Екимову, который к тому моменту уже завершил карьеру. Серебро досталось соотечественнику Хэмилтона Бобби Юличу, бронза — австралийцу Майклу Роджерсу. Для Екимова эта медаль стала символом справедливости, пусть и пришедшей с большим опозданием. Для Хэмилтона же признание означало не только потерю награды, но и крах репутации.
Екатерина Гулиева (Поистогова) — серебро Лондона, которое ушло через 13 лет
Российская бегунья Екатерина Гулиева (до смены гражданства выступавшая как Екатерина Поистогова) в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне финишировала третьей в беге на 800 метров. Но после того, как победительница Мария Савинова была уличена в допинге, Гулиеву передвинули на второе место, и она получила серебряную медаль.
Однако счастье длилось недолго. В апреле 2024 года Гулиева получила четырехлетнюю дисквалификацию за использование запрещенных веществ, причем срок аннулирования результатов был установлен с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года. Это означало, что ее лондонское серебро тоже подлежало изъятию.
Гулиева подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но в июне 2025 года CAS отклонил ее жалобу, подтвердив потерю перераспределенной олимпийской медали. Теперь серебро должно перейти к кенийке Памеле Джелимо, а бронза — к американке Алисии Монтано.
Женские забеги на 800 метров в Лондоне оказались одними из самых «грязных» в олимпийской истории: несколько участниц финала впоследствии были дисквалифицированы за допинг. Гулиева стала одной из многих, чьи результаты были пересмотрены.
Камила Валиева — потеря золота командного турнира
Самая громкая история последних лет связана с российской фигуристкой Камилой Валиевой. На Олимпийских играх в Пекине в 2022 году она в составе сборной выиграла золото в командном турнире. Но спустя короткое время стало известно о положительной допинг-пробе, взятой еще до Игр.
Разбирательства длились больше года. В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года, отсчитывая срок с декабря 2021 года. У нее были аннулированы все результаты за этот период. Это означало не только потерю олимпийского золота в команде, но и золота чемпионата Европы, золота, серебра и бронзы чемпионата России, серебра Финала Гран-при России и других наград.
Сборная России лишилась золота командного турнира, которое перешло к команде США, а бронзу получили японские фигуристки. Для Валиевой последствия оказались катастрофическими не только в моральном, но и в финансовом плане. Как объясняла спортивный юрист Анна Анцелиович, помимо возврата медалей, спортсменка должна вернуть и призовые, выплаченные за аннулированные результаты. Сейчас Валиева получает высшее образование и участвует в ледовых шоу и прокатах, но о возвращении в большой спорт речи уже не идет.
Лэнс Армстронг — легенда велоспорта, которого лишили всех титулов
Американский велогонщик Лэнс Армстронг был кумиром миллионов. Он смог победить тяжелую болезнь, стал семикратным чемпионом «Тур де Франс», обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Сиднее-2000 в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Но в 2013 году он признался в употреблении допинга на протяжении всей карьеры.
Последствия были разрушительными. Армстронга не просто лишили олимпийской бронзы — у него отобрали все титулы, завоеванные с августа 1998 года, включая семь побед на «Тур де Франс». Его пожизненно дисквалифицировали и запретили участвовать в любых соревнованиях.
Особенно обидным этот случай оказался для испанца Абрахама Олано, который финишировал четвертым в Сиднее. Обычно в таких случаях бронза переходит к следующему спортсмену, но МОК принял решение оставить это место вакантным. Армстронг потерял не только медали, но и многомиллионные спонсорские контракты, репутацию и место в истории. Это стало самым масштабным примером того, как систематическое применение допинга может разрушить карьеру легенды.
Время в спорте течет иначе. Результаты переписываются, медали меняют хозяев, а имена исчезают из протоколов. Но для тех, кто однажды поднялся на пьедестал, это навсегда остается частью его жизни — даже если награды пришлось вернуть.