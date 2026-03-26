Спортсмены, у которых отобрали медали: 5 шокирующих историй

Разбирательства длились больше года. В итоге Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года, отсчитывая срок с декабря 2021 года. У нее были аннулированы все результаты за этот период. Это означало не только потерю олимпийского золота в команде, но и золота чемпионата Европы, золота, серебра и бронзы чемпионата России, серебра Финала Гран-при России и других наград.