Татьяна Тарасова назвала имя своей любимой фигуристки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что восхищена японской фигуристкой Каори Сакамото.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сакамото, которая проводит свой последний сезон на профессиональном уровне, выиграла короткую программу на чемпионате мира 2026 года в Праге с результатом 79,31 балла. Она опередила соотечественницу Монэ Тибу (78,45) и Эмбер Гленн из США (72,65).

«Я смотрела короткую программу. Болею за Сакамото, я ее фанатка. Она совершенно изумительно каталась сегодня, идет на первом месте. Я очень довольна», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Произвольную программу фигуристки представят 27 марта.

Напомним, Каори Сакамото на Олимпийских играх 2026 года в Италии заняла второе место в одиночном катании и завоевала серебро в командном турнире. Фигуристка набрала 224.90 балла за короткую и произвольную программу. Победительницей стала представительница США Алиса Лью с результатом (226.79). Третью строчку заняла еще одна японка Ами Накаи (219.16).

25-летняя Сакамото является трехкратной чемпионкой мира (2022, 2023, 2024), в 2025 году фигуристка стала серебряным призером мирового первенства. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году представительница Японии завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях и бронзовую — в личном турнире.