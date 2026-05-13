Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото вышла замуж

26-летняя японская фигуристка Каори Сакамото рассказала о состоявшейся недавно собственной свадьбе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я вышла замуж на днях. С будущим мужем я познакомилась в колледже. Мы одного возраста. Он моя полная противоположность: он всегда спокоен и всё обдумывает, но никогда не забывает повеселиться. Он не занимается фигурным катанием», — цитирует Сакамото Kyodo.

На прошедшем в Праге чемпионате мира Каори Сакамото завоевала золото в одиночном катании и стала четырехкратной победительницей мирового первенства. С результатом 238,28 балла она побила рекорд олимпийской чемпионки из России Алины Загитовой по баллам на чемпионатах мира. Спортсменка провела свой последний сезон на профессиональном уровне.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Сакамото заняла второе место в одиночном катании и завоевала серебро в командном турнире. На Олимпиаде в Пекине фигуристка стала обладательницей бронзы в одиночном катании и серебра — в командном.

