Загитова, Прилучная и Решетова показали, как готовятся к лету

Сейчас подготовка к лету у звезд выглядит намного разнообразнее, чем просто попытка срочно похудеть к отпуску. Кто-то усиливает тренировки, кто-то занимается восстановлением тела и кожи, а кто-то пересматривает отношение к спорту и привычкам. В соцсетях все чаще появляются кадры из залов, боксерских студий, бассейнов и косметологических кабинетов — и у каждой знаменитости свой способ хорошо выглядеть в летний сезон.
Агата Дранга: не бросает тренировки даже в отпуске
Сейчас Агата Муцениеце отдыхает в Крыму, но даже отпуск у актрисы проходит очень активно. В соцсетях она показывает пробежки по территории курорта вместе с детьми и мужем Петром Дранга. После бега компания отправляется в зал или восстанавливается в бассейне.
Для Агаты спорт давно стал частью обычной жизни, а не коротким «марафоном к лету». Актриса не делает ставку на жесткие ограничения или изнуряющие тренировки, а просто старается сохранять движение даже во время отдыха. Именно поэтому ее подготовка к лету выглядит довольно просто: больше активности, плавания и времени на свежем воздухе.
В комментариях подписчики часто отмечают, что такой подход выглядит намного реалистичнее бесконечных экстремальных челленджей. И сама Муцениеце показывает, что поддерживать форму можно без ощущения постоянного наказания спортом.
Алина Загитова: перед летом увлеклась боксом
Алина Загитова этой весной неожиданно увлеклась боксом. Олимпийская чемпионка регулярно выкладывает тренировки в соцсетях: работа в перчатках, удары по лапам, активное кардио и упражнения на выносливость. Судя по кадрам, фигуристка относится к занятиям максимально серьезно.
Бокс сейчас вообще стал одним из самых популярных видов нагрузки среди звезд. Такие тренировки одновременно дают кардио, силовую нагрузку и помогают быстро сбрасывать напряжение после рабочего дня. Для Загитовой это еще и способ поддерживать спортивную форму вне ледовых шоу и постоянных выступлений.
При этом бокс хорошо помогает подготовить тело к лету. У Загитовой такие занятия выглядят скорее как азарт и спортивный интерес, чем как попытка срочно привести себя в форму.
Зепюр Прилучная: танцы вместо жестких марафонов
Зепюр Прилучная этой весной делает ставку на движение в удовольствие. Актриса начала заниматься танцами и признавалась в соцсетях, что такие занятия помогают ей чувствовать себя более пластичной и энергичной. Недавно она показала свое первое индивидуальное занятие в студии и рассказала, что хочет тренироваться еще активнее.
Параллельно Зепюр уделяет много внимания уходу за волосами и восстановлению после нагрузок. Актриса рассказывала, что добавила в уход витамины и процедуры для поддержания качества волос, потому что перед летом хочет чувствовать себя более уверенно.
Карина Каспарянц: меняет гардероб после липосакции
Этой весной Карина Каспарянц активно рассказывает подписчикам о восстановлении после липосакции и коррекции диастаза. Блогер призналась, что после операции у нее полностью изменилось ощущение собственного тела: живот перестал выпирать даже после еды, а вместе с этим поменялось и отношение к одежде.
Сейчас Карина все чаще выбирает облегающие платья и более открытые силуэты, хотя раньше в основном носила объемные вещи. В соцсетях она делится примерками и честно рассказывает, как сильно изменилась ее уверенность в себе после восстановления. По словам блогера, раньше она долго связывала особенности фигуры с осанкой, пока не узнала, что проблема была именно в диастазе.
Анастасия Решетова: делает ставку на аппаратный уход
Анастасия Решетова перед летом решила сосредоточиться не на жестких ограничениях, а на процедурах для тела и волос. Модель рассказала, что проходит курс корейской экзосомальной терапии для укрепления и роста волос, а для тела выбрала процедуры на аппарате RSL с выраженным лимфодренажным эффектом.
По словам Решетовой, такой уход помогает быстрее справляться с отеками и поддерживать кожу более подтянутой. Сейчас аппаратные процедуры вообще стали одним из главных бьюти-трендов среди звезд: они позволяют работать с качеством кожи и рельефом тела без слишком агрессивных методов. При этом Анастасия не забываем про силовые тренировки, которые она делает 3 раза в неделю для поддержания результата.