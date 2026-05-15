Загитова, Прилучная и Решетова показали, как готовятся к лету

Сейчас Карина все чаще выбирает облегающие платья и более открытые силуэты, хотя раньше в основном носила объемные вещи. В соцсетях она делится примерками и честно рассказывает, как сильно изменилась ее уверенность в себе после восстановления. По словам блогера, раньше она долго связывала особенности фигуры с осанкой, пока не узнала, что проблема была именно в диастазе.