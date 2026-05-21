Александр Плющенко прокомментировал переход в сборную Азербайджана

13-летний российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал «СЭ» о своём переходе в сборную Азербайджана. Исполком Федерации фигурного катания России одобрил смену спортивного гражданства.
«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — сказал Плющенко-младший.
Он добавил, что хотел бы видеть в России как можно больше спортсменов из разных стран в ледовой академии «Ангелы Плющенко». На последнем кэмпе у его отца с участием Алексея Николаевича Мишина присутствовали спортсмены из 11 стран.
«Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Мы вместе играем в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали и не боялись. Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты», — подчеркнул Александр «Спорт-Экспрессу».