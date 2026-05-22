Роднина вступилась за Плющенко, сравнив с дочерью Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о переходе Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать на международных стартах под флагом Азербайджана.

— По поводу Саши Плющенко к нам в федерацию поступило заявление о переходе в другую сборную и о снятии его с тех пособий, которые он получал как спортсмен. Конкретно решение о переходе приняла именно ФФККР, хотя свое мнение мы тоже высказали. Это было коллегиальное решение, а ознакомиться с ним можно на сайте нашей федерации.

Россия теряет талантливого фигуриста? Не понимаю, почему в таких случаях всегда говорят о потере. Мы никогда не останавливали миграцию людей ни на уровне страны, ни в спорте. В этой ситуации решение приняли его родители, которые и несут за него ответственность.

Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик, — приводит слова Родниной Sport24.

Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.