Сихарулидзе пожелал Плющенко реализоваться в сборной Азербайджана

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, будет выступать на международных стартах под флагом Азербайджана.

«Саша Плющенко — юный парень, у нас существуют правила перехода. Он не участвовал в соревнованиях, не состоит в сборной, в этом году не участвовал активно во всероссийских соревнованиях. Он несовершеннолетний, родители принимают решение. Да, он получил азербайджанский паспорт. Учитывая все правила, мы легитимно дали Саше возможность выступать за Азербайджан. Он не нарушил никаких правил. Дай бог, чтобы он мог там себя реализовать», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.