«Ньюсмейкер прошлой недели». Плющенко показал тренировку сына

На прошлой неделе стало известно, что 13-летний Александр Плющенко, сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, будет выступать на международных стартах под флагом Азербайджана.
«Ньюсмейкер прошлой недели раскатывает новые коньки к новому сезону», — подписал видео Евгений Плющенко, опубликованное в своем телеграм-канале.
Чтобы окончательно закрепить за собой право представлять Азербайджан, Александру Плющенко нужно лишь получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU).
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана:
«Саша Плющенко — юный парень, у нас существуют правила перехода. Он не участвовал в соревнованиях, не состоит в сборной, в этом году не участвовал активно во всероссийских соревнованиях. Он несовершеннолетний, родители принимают решение. Да, он получил азербайджанский паспорт. Учитывая все правила, мы легитимно дали Саше возможность выступать за Азербайджан. Он не нарушил никаких правил. Дай бог, чтобы он мог там себя реализовать», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.
В минувшем сезоне Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.