Свищев: Не могу найти объяснение решению Плющенко

21 мая стало известно, что 13-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать на международных стартах под флагом Азербайджана. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что решение о переходе Александра Плющенко в Азербайджан приняли родители спортсмена и в организации одобрили это решение.
— Для меня удивительно, когда с одной стороны известные люди говорят о том, как любят нашу страну и поддерживают ее политику, и при этом для своих детей создают условия, когда они будут выступать за другую страну. Я даже не понял и не услышал объяснения самого Плющенко, его супруги. Понятно, что ребенок не принимает решение, прежде всего (это идет) от его родителей. Поэтому удивительно, что он будет выступать за другую страну. У меня нет оправданий данному поступку.
Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений принял такое решение по поводу своего ребенка. Хороший ребенок, прекрасный. Мы все видим, семья активна в соцсетях, в политической жизни страны, в спортивной жизни страны. Но такое решение… Я читаю много разных комментариев, стараюсь аккуратно говорить сейчас, неэмоционально, чтобы никого не обижать, но все‑таки для меня такие действия неприемлемы, — передает слова Свищева «Матч ТВ».
Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.