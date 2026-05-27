Дегтярев раскритиковал переход Плющенко в сборную Азербайджана

На прошлой неделе стало известно, что 13-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, будет выступать на международных стартах под флагом Азербайджана.
«Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», — приводит слова Дегтярева журнал Life.
Чтобы окончательно закрепить за собой право представлять Азербайджан, Александру Плющенко нужно лишь получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU).
Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что не понимает решение Евгения Плющенко сменить сыну спортивное гражданство.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе поддержал переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана.
В минувшем сезоне Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.