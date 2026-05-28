В Казахстане ответили на жалобу Шайдорова о лишении зарплаты

Выплата заработной платы спортсменам Дирекции развития спорта осуществляется строго в соответствии с действующими контрактами. За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объеме по ранее действовавшему соглашению. С марта текущего года, в связи со вступлением в новый олимпийский цикл, запланировано заключение нового трудового договора. Этот документ предусматривает существенно обновленные в лучшую сторону условия финансирования, учитывающие высокий статус атлета. На сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами, из-за чего процесс подписания затянулся, а выплаты возобновятся сразу после заключения договора.