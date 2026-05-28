Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане ответили на жалобу Шайдорова о лишении зарплаты

В министерстве спорта Казахстана отреагировали на слова олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Михаил Шайдоров сообщил, что не получает зарплату после победы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— В связи с обсуждением в средствах массовой информации ситуации вокруг выплат фигуристу Михаилу Шайдорову, мы считаем важным прояснить юридические и финансовые аспекты нашего взаимодействия.

Выплата заработной платы спортсменам Дирекции развития спорта осуществляется строго в соответствии с действующими контрактами. За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объеме по ранее действовавшему соглашению. С марта текущего года, в связи со вступлением в новый олимпийский цикл, запланировано заключение нового трудового договора. Этот документ предусматривает существенно обновленные в лучшую сторону условия финансирования, учитывающие высокий статус атлета. На сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами, из-за чего процесс подписания затянулся, а выплаты возобновятся сразу после заключения договора.

При этом мы подчеркиваем, что вне зависимости от процесса согласования нового трудового договора, государство в полном объеме выполняет все обязательства по поощрению Михаила Шайдорова за его исторический триумф на Олимпийских играх в Милане. За завоевание золотой медали спортсмену предусмотрена денежная выплата в размере 250 тысяч долларов, предоставление трехкомнатной квартиры в городе Алматы, а также назначение пожизненных ежемесячных государственных выплат в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с Михаилом Шайдоровым и его командой, — говорится в сообщении Дирекции развития спорта в телеграм-канале.

Шайдоров принес Казахстану первое олимпийское золото в фигурном катании.