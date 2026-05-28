В Казахстане ответили на жалобу Шайдорова о лишении зарплаты

Ранее Михаил Шайдоров сообщил, что не получает зарплату после победы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
— В связи с обсуждением в средствах массовой информации ситуации вокруг выплат фигуристу Михаилу Шайдорову, мы считаем важным прояснить юридические и финансовые аспекты нашего взаимодействия.
Выплата заработной платы спортсменам Дирекции развития спорта осуществляется строго в соответствии с действующими контрактами. За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объеме по ранее действовавшему соглашению. С марта текущего года, в связи со вступлением в новый олимпийский цикл, запланировано заключение нового трудового договора. Этот документ предусматривает существенно обновленные в лучшую сторону условия финансирования, учитывающие высокий статус атлета. На сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами, из-за чего процесс подписания затянулся, а выплаты возобновятся сразу после заключения договора.
При этом мы подчеркиваем, что вне зависимости от процесса согласования нового трудового договора, государство в полном объеме выполняет все обязательства по поощрению Михаила Шайдорова за его исторический триумф на Олимпийских играх в Милане. За завоевание золотой медали спортсмену предусмотрена денежная выплата в размере 250 тысяч долларов, предоставление трехкомнатной квартиры в городе Алматы, а также назначение пожизненных ежемесячных государственных выплат в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Мы находимся в постоянном конструктивном диалоге с Михаилом Шайдоровым и его командой, — говорится в сообщении Дирекции развития спорта в телеграм-канале.
Шайдоров принес Казахстану первое олимпийское золото в фигурном катании.