Гуменник стал лауреатом в спортивной номинации Forbes «30 до 30»

Российский фигурист Петр Гуменник стал одним из лидеров ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт». Об этом сообщается на сайте издания.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

В рейтинг «30 до 30» входят россияне, которые к 30 годам добились признания в своей профессиональной сфере и получили известность на всероссийском или международном уровне. Всего в премии представлено 10 номинаций, в каждой из которых по итогам голосования читателей и жюри были определены по три лауреата.

Вместе с Гуменником в тройку лауреатов вошли олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и киберспортсмен Иван «zweih» Гогин. В итоговом голосовании экспертов и аудитории они обошли Никиту Филиппова (ски-альпинизм), Михаила Симонова (автоспорт), Алексея Данилова (легкая атлетика), Романа Шогджиева (шахматы), Тимура Арбузова (дзюдо), Дарью Клепикову (плавание) и Романа Канцерова (хоккей).

В минувшем сезоне Гуменник стал чемпионом России и победителем финала Гран-при. В феврале он выступил на Олимпийских играх в Италии, где в соревнованиях мужчин-одиночников занял шестое место. Итальянская редакция журнала Vogue включила наряд 24-летнего россиянина в тройку лучших костюмов Олимпиады.

25-летняя Мельникова в октябре 2025 года успешно выступила на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, выиграв два золота (многоборье, опорный прыжок) и одно серебро (брусья).

18-летний Иван «zweih» Гогин провел прорывной сезон в CS2, став одним из самых перспективных киберспортсменов России и СНГ. Прошлым летом он помог белорусской команде Nemiga успешно выступить на мейджоре в Остине (США), а зимой в составе российского коллектива Paravision стал чемпионом престижного турнира BLAST Bounty Winter на Мальте.

