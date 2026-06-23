«Невероятный год». Трусова опубликовала пост в честь 22-летия

Сегодня, 23 июня, Александре Трусовой исполнилось 22 года.
— Невероятный год…
В этом году у меня появился невероятно любимый сын. Человек, который разделил жизнь на «до» и «после» и каждый день делает ее лучше.
В этом году я вернулась к полноценным тренировкам и снова почувствовала, как сильно люблю то, что делаю. Невероятно люблю кататься, тренироваться и выполнять элементы, от которых у меня до сих пор замирает все внутри.
В этом году вокруг меня оказалось невероятное количество классных людей. Жизнь постоянно сталкивает меня с кем-то интересным, а вместе с этим появляются новые возможности, идеи и проекты.
Кстати, проектов за этот год тоже было очень много. Совершенно разных и невероятных. Оглядываясь назад, понимаю, сколько всего произошло за этот год. И знаете, мне кажется, я все-таки очень везучий человек. Потому что рядом любимые люди. Потому что занимаюсь тем, что люблю. Потому что со мной случается гораздо больше хорошего, чем я могла представить. И потому что всё, о чём по-настоящему мечтаю, почему-то имеет привычку сбываться. Спасибо этому году, — написала Трусова в телеграм-канале.
В августе 2025 года Александра Трусова и ее муж фигурист Макар Игнатов стали родителями. У пары родился сын Михаил.
Александра Трусова вошла в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2026/27. Также накануне стало известно о готовности произвольной программы фигуристки.
Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.