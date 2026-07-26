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Дочь Джеффа Монсона занимается фигурным катанием в Уфе

Бывший боец MMA оценил уровень юных спортсменок и рассказал о тренировках ребенка.

Источник: РИА "Новости"

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе.

«Я живу в Уфе. Моя дочь занимается фигурным катанием, и я своими глазами вижу уровень девочек. Молодые спортсменки тренируются каждый день, занимаются гимнастикой, очень много работают», — сказал Монсон в интервью РИА Новости.

«Конечно, некоторые из них пока не могут выступать на чемпионатах мира или даже на чемпионате России, но они очень талантливы. И речь не только о них — вся система развивается. Только в Уфе, наверное, есть около 20 девочек очень высокого уровня. Им меньше 10−11 лет, но они уже делают невероятные вещи», — отметил он.

«Моя дочь тренируется, но у нее нет желания соревноваться на таком уровне. Она занимается этим для удовольствия. А девочки, которые хотят добиться высоких результатов, тренируются практически каждый день, кроме субботы. Они начинают в пять, шесть, семь, восемь лет, и это уже очень высокий уровень», — заключил Монсон.

У 55-летнего спортсмена пятеро детей. Две его младшие дочери родились в России.

Монсон получил российское гражданство в 2018 году. В 2020-м он переехал в Уфу, где открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга. В сентябре 2023 года бывший боец стал депутатом Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан.

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