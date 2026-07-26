Дочь Джеффа Монсона занимается фигурным катанием в Уфе

«Конечно, некоторые из них пока не могут выступать на чемпионатах мира или даже на чемпионате России, но они очень талантливы. И речь не только о них — вся система развивается. Только в Уфе, наверное, есть около 20 девочек очень высокого уровня. Им меньше 10−11 лет, но они уже делают невероятные вещи», — отметил он.