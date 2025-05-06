Ноги как у бегунов: 3 простых упражнения для подготовки к пляжному сезону

Начните с 3−4 подходов по минуте. Не забывайте между ними делать перерыв — 30 секунд будет достаточно. Со временем, когда тело привыкнет к нагрузкам, можно увеличить длительность подходов до двух минут. Если прыгать со скакалкой хотя бы через день, то легкость в ногах и видимые очертания икр проявятся уже через две недели.