Фитнес в отношениях: как тренироваться вместе и не ругаться по мелочам

Поддержка, доверие, взаимопомощь — все, что важно в отношениях, работает и в парном спорте. Но чтобы такие занятия приносили радость, а не раздражение, важно договориться на берегу: не соревноваться, а поддерживать друг друга. В этом материале — понятный гайд по парному фитнесу. Расскажем, как выстроить тренировки с партнером, даже если вы на разном уровне, и какие форматы подойдут для двоих.