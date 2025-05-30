Сушка тела за всего за неделю: как добиться рельефа без жертв

Когда впереди важное событие, хочется видеть в зеркале подтянутый силуэт и свежее лицо. Сегодня сушка — это уже не марафоны на износ и не голодные диеты, а продуманная неделя разумных шагов, которые действительно дают визуальный эффект. Лайфхаки из соцсетей и советы фитнес-блогеров не всегда работают, а вот грамотная схема может приятно удивить уже через семь дней. Главное — действовать без фанатизма и бережно относиться к своему телу.