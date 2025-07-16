У моделей эта еда под запретом: 5 блюд, которые портят рельеф

Мир фитнес-бикини выглядит привлекательно только на сцене, но за кулисами это строгая дисциплина и постоянный контроль каждого приема пищи. Меню участниц соревнований очень ограничено, в нем нет «ЗОЖ-классики» и привычных вкусностей. Все просчитывается до мелочей, поэтому даже малейший перебор сахара, соли или скрытых жиров может повлиять на форму, из-за чего девушка будет не в форме для показа. Давайте узнаем, какие блюда спортсменки исключают из рациона при подготовке к сцене и почему это действительно работает.
Фрукты вечером и в больших объемах
Многие удивляются: почему нельзя просто заменить шоколад тарелкой фруктов? Для фитнес-бикинисток это строго запрещено. Натуральный сахар во фруктах — главный враг при сушке тела, даже обычное яблоко вечером может «размыть» мышечный рельеф.
Юлия Ушакова, неоднократная чемпионка по бодибилдингу и фитнес-блогер, рассказывала в интервью: «Я думала, главное — не есть выпечку, но тренер объяснил, что даже банан на ночь дает задержку воды и скрывает пресс». Поэтому она полностью убрала фрукты из вечернего рациона, ее меню теперь выверено до мелочей.
Чем же заменяют фрукты во время подготовки? Часто вместо сладких перекусов бикинистки выбирают порцию белка: кусочек курицы, омлет из яичных белков или немного нежирной рыбы. Для ощущения сытости хорошо подходят зеленый салат или свежие огурцы. Эти продукты практически не задерживают воду и не влияют на сушку. Еще один вариант — безопасные для фигуры десерты.
Суши и роллы
Если вы заметили суши или роллы в сторис фитнес-звезды, можете быть уверены — к соревнованиям она сейчас не готовится. Суши — абсолютное табу в период сушки. Их готовят из белого риса, который быстро повышает уровень сахара в крови, задерживает воду и убирает четкость рельефа.
Екатерина Усманова, фитнес-модель и тренер, утверждает: «Даже домашние роллы — это рис. А в покупных еще и много масла, скрытых жиров, майонеза. На подготовке любые суши строго запрещены. Хотите сохранить рельеф — забудьте о них минимум на пару месяцев!».
А что делать, если все-таки хочется азиатской кухни? Знатоки готовят «роллы без риска» — завернутые в нори полоски из огурца, тунца или лосося без риса и соусов. Иногда добавляют кимчи или легкий салат с водорослями.
Молочная продукция
Многие считают обезжиренный творог и греческий йогурт идеальным «ночным перекусом». Но для фитнес-бикинисток даже эти продукты оказываются под запретом. Молочные белки и лактоза могут спровоцировать задержку воды или микровоспаления, а кожа становится менее гладкой и натянутой.
Диетолог Наталья Зубарева объясняет: «В последние недели перед соревнованиями первым делом полностью убирают всю молочку. Даже чай с каплей молока под строжайшим запретом, или можно проститься с идеальной кожей».
А чем же заменить творог? Один из вариантов — мягкий тофу. Он похож по текстуре на творог, но полностью растительный. Можно добавить немного свежих овощей, например, огурцов, чтобы получить легкий и сытный перекус без вреда для формы.
Орехи и арахисовая паста
Хоть орехи считаются источником «правильных жиров», но именно их фитнес-бикинистки убирают из рациона на сушке. Все дело в высокой калорийности — даже маленькая горсть может замедлить процесс избавления от воды и мешать достижению рельефа.
Анастасия Золотая, многократная чемпионка России по фитнес-бикини, говорит: «Арахисовая паста — враг рельефа. Любое масло, даже самое полезное, задерживает воду и не дает мышцам “проявиться”».
Чем заменить орехи, если очень хочется перекусить? Можно выбрать нарезанные овощи: морковь, сельдерей, огурцы. Они хрустят, создают ощущение сытного перекуса, но не мешают «сушке». Если же хочется орехового вкуса, помогает тост из цельнозернового хлебца с тонким слоем авокадо. Он содержит меньше жира, поэтому так легче контролировать порцию.
Овсянка на молоке с фруктами
Кто бы мог подумать, что классический завтрак «ЗОЖника» — овсяная каша на молоке с фруктами — под полным запретом у профессионалов? Казалось бы, полезно, но именно в такой тарелке собраны все «препятствия» для сушки: быстрые углеводы, сахар из фруктов и скрытая лактоза.
Ирина Пименова, многократный призер фитнес-бикини, не раз шутила в интервью: «Фитнес-батончик и овсянка с фруктами сушку тормозят одинаково, хоть оба и считаются диетическими продуктами».
Вместо овсянки профи выбирают простые белковые блюда: омлет из одних яичных белков с зеленым салатом или с брокколи, запеченную куриную грудку или нежирную рыбу. Иногда овощные салаты с кусочками индейки. Такой завтрак насытит, не даст скачков сахара и не задержит воду. А главное — поможет держать четкий рельеф.
Рацион фитнес-бикинистки во время подготовки — это точные расчеты и строгие ограничения. Даже привычные «здоровые» продукты могут мешать идеальной форме. За сценической красотой стоят сила воли и множество маленьких жертв. Но после финала можно позволить себе и роллы, и творог — и насладиться этим уже без оглядки.