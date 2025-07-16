У моделей эта еда под запретом: 5 блюд, которые портят рельеф

Мир фитнес-бикини выглядит привлекательно только на сцене, но за кулисами это строгая дисциплина и постоянный контроль каждого приема пищи. Меню участниц соревнований очень ограничено, в нем нет «ЗОЖ-классики» и привычных вкусностей. Все просчитывается до мелочей, поэтому даже малейший перебор сахара, соли или скрытых жиров может повлиять на форму, из-за чего девушка будет не в форме для показа. Давайте узнаем, какие блюда спортсменки исключают из рациона при подготовке к сцене и почему это действительно работает.