Какие продукты ускоряют сушку и помогают добиться рельефа

Правильное питание во время сушки — это не просто отказ от сладкого. Это четкий расчет: какие продукты оставить, какие убрать, как сохранить мышцы и при этом не перегрузить организм. В этом гайде — вся база: что должно быть в тарелке, чтобы жир уходил, а рельеф оставался. Просто, понятно и с конкретными примерами.