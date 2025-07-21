Как Кайли Дженнер быстро вернулась в форму после родов — и что сработало лучше всего

Рождение ребенка — это чудо, но по высокой цене. Женщина тратит множество сил и здоровья за 9 месяцев, прийти в себя после такого непросто. Конечно, каждой хочется быть той самой мамой, которая выглядит на все 100%. Но кажется, что на такое способны только богатые и известные девушки из соцсетей. А мы взяли и заглянули за кулисы жизни одной из них — Кайли Дженнер. Узнали, как же у нее получилось так быстро восстановиться — и насколько доступен ее подход без миллионов на счету.