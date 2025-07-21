Как Кайли Дженнер быстро вернулась в форму после родов — и что сработало лучше всего

Рождение ребенка — это чудо, но по высокой цене. Женщина тратит множество сил и здоровья за 9 месяцев, прийти в себя после такого непросто. Конечно, каждой хочется быть той самой мамой, которая выглядит на все 100%. Но кажется, что на такое способны только богатые и известные девушки из соцсетей. А мы взяли и заглянули за кулисы жизни одной из них — Кайли Дженнер. Узнали, как же у нее получилось так быстро восстановиться — и насколько доступен ее подход без миллионов на счету.
Базовое движение — первый этап восстановления
У Кайли двое детей. И если после первых родов она оправилась легко, то реабилитация после второй беременности была сложнее. «Я находилась в полном раздрае — и головой, и телом», — говорила она в сторис.
Но публичность накладывает определенные обязательства, и бизнесвумен пришлось взять себя в руки. Однако, она решила не возвращаться к тренировкам через силу, а начала с простой активности. Кайли по нескольку часов ходила по беговой дорожке с небольшой скоростью — и так несколько недель. А также много гуляла с коляской, совмещая материнские заботы с прогулкой на свежем воздухе.
По словам Кайли, эти нехитрые действия помогли ей вновь ощутить свое тело своим. Основной целью было не сбросить вес, а тонизировать мышцы и снизить послеродовой стресс. Звучит как вполне посильная задача.
Медленный фитнес — пилатес с личным тренером
Быстро вернуться в прежний режим тренировок оказалось несбыточной мечтой. Первые попытки обернулись сильными болями в спине и коленях, и Кайли пришлось искать альтернативу.
Дженнер выбрала пилатес с компетентным тренером — и оказалось, что это не хуже силовых. Кроме того, помимо 30 лишних килограмм, у звезды после родов появились и психологические проблемы. Пилатес же работает и с телом, и с головой.
Кайли тренировались в медленном темпе, но строго каждый день. В сторис она постила фото из зала с подписью «никаких выходных». Так уже через пару месяцев Дженнер удалось вернуть свой пресс, а еще через два подтянуть ягодицы.
Конечно, ежедневные многочасовые тренировки и личный тренер доступны не каждой. Однако, регулярный спорт в размеренном темпе — реальный выход. Это может быть йога или пилатес, которыми можно заниматься даже дома. Главное — не забывать, что любые физические нагрузки необходимо заранее согласовать со специалистом.
Отказ от жестких диет
«Обычно я ем все подряд, но какое-то время пришлось последить за меню — и это сработало», — говорила Кайли еще в 2018-м, после первых родов. И после второй беременности в 2022-м снова вернулась к этому варианту питания.
Бизнесвумен отказалась от фастфуда, выпечки, молочного — и сосредоточилась на здоровой еде. Кайли добавила в рацион побольше нежирного мяса, рыбы и овощей, а также различных круп. Кроме того, она отмечала в интервью, что предпочитает домашнюю еду и обрабатывает продукты по минимуму.
Дженнер призналась, что сложнее всего было полностью отказаться от сладкого — даже на время. Но она старалась заменять сахар фруктами и ягодами. Конечно, не обходилось без маленьких сладостей, в чем знаменитость честно признавалась в своих сторис.
Сбалансированный рацион без излишнего фанатизма — идеальный выбор любой мамы. Такой подход полезен как для нее самой, так и для ребенка на грудном кормлении.
Уход за телом: чудо-пояс и лимфодренаж
Помимо спорта и питания, Кайли не забывала и об уходовых процедурах. Бизнесвумен не раз говорила, что ее тело после родов «уже не то» — и вернуть его в прежний вид непростая задача. Она долгое время носила специальный компрессионный пояс для коррекции живота и талии. Звезда отметила, что ей это очень помогло в первые месяцы после родов. «Пояс избавил меня от ощущения раздутости и скованности», — делилась Дженнер в своем блоге.
Также Кайли усиленно боролась с визуальными нюансами, которыми ее наградила беременность. Чаще всего она использовала холодные обертывания и домашний массаж сухой щеткой. Обращалась бизнес-леди и к аппаратному лимфодренажу, чтобы избавиться от отеков.
Эти простые процедуры помогли ей сделать кожу более упругой. Кроме того, вес тоже уходил быстрее. Увы, не ушли совсем только растяжки. «Я просто приняла их как маленький подарок от своих детей», — написала она под одним из своих фото.
Как можно заметить, иногда для положительных перемен достаточно даже небольших усилий. Но, конечно, любые процедуры возможны только с разрешения врача.
Режим сна и помощь няни
Полноценный сон — один из ключевых моментов в послеродовом восстановлении Кайли. С двумя детьми это кажется невозможным, но ей всегда помогают няни. На самом деле, сразу несколько нянь: малыши находятся под круглосуточным присмотром. Кроме того, молодая мама всегда может рассчитывать на помощь семьи и экс-супруга.
Конечно, Кайли ставит материнство на первое место — она проводит с детьми много времени. Но ей также нужно работать и поддерживать медийность. Чтобы успевать везде, ей просто необходимо быть в ресурсе.
Многие мамы отказываются от помощи и берут все на себя, но сон — базовая потребность организма, без него не получится вернуть тело и психику в норму. Поэтому делегировать часть родительских забот можно и нужно: это право, а не привилегия.
Реабилитация после родов — сложный процесс, даже для медийных персон вроде Кайли Дженнер. Да, условия жизни и доходы у всех женщин разные, но базовые принципы одинаковы. Чтобы быстро и относительно безболезненно вернуться в форму — нужно свободное время и четкий план. Здоровая активность, правильное питание, полноценный сон и разделение родительских обязанностей — это основы основ. Здесь важно не забывать — вы создали целого человека, это ценно само по себе. Вам не нужно ничего доказывать, чтобы иметь право на любовь и заботу о себе.