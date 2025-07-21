Кубики без спортзала: как Шакира, Энистон и Хадид делают идеальный пресс

В базе тренировок Энистон медленные виды спорта и кардио, а также силовые упражнения. «Я много бегаю и занимаюсь упражнениями Booty Barre — это комплекс элементов балета, пилатеса, йоги и атлетических нагрузок», — говорит она сама. И все это не от случая к случаю, а каждый день. «Суть в том, чтобы тренировки в принципе были ежедневными», — неоднократно подчеркивала звезда этот момент.