Кубики без спортзала: как Шакира, Энистон и Хадид делают идеальный пресс

В мире кино и шоу-бизнеса подтянутая фигура — это что-то само собой разумеющееся. Поэтому знаменитости прокачивают не только свои таланты, но и тела. И детали их внешности обсуждают не меньше, чем песни, шоу или роли в кино. А главным предметом восхищения и зависти становится скульптурный пресс. Собрали для вас подборку обладателей самых графичных кубиков в Голливуде — и их секреты по такому апгрейду тела.
Эмили Ратаковски — пресс без силовых тренировок
Эмили Ратаковски не один год носит звание секс-символа Голливуда, а ее пресс — эталон для многих девушек. Модель не скрывает, что ее телосложение — это генетика, а вот рельеф — результат упорного труда. Но она вовсе не живет в зале 24/7 и вообще не признает силовые тренировки. Ее секрет совсем в другом.
Эмили строит жизнь на двух принципах: баланс и дисциплина. Она не ставит себе жестких запретов, но следит за количеством и качеством еды. Основу ее рациона составляет правильное питание: классика БЖУ с акцентом на белок. И небольшой процент для удовольствия — круассан с кофе с утра или пирожное в выходной. «Что бы вы ни делали, все должно приносить радость», — уверена модель.
То же касается и спорта. Эмили не любит тягать железо, но понимает необходимость физической нагрузки: пресс сам себя не накачает. Поэтому она выбирает то, что ей нравится в данный момент: йогу, пилатес, танцы или плавание. Вся суть в том, чтобы тренироваться каждый день, но не через силу.
Джиджи Хадид — кубики от «неженского» спорта
Сложно в это поверить, но тело Джиджи не всегда было предметом восхищения — сначала ее считали слишком атлетичной, затем слишком худой. Прошло немало времени, прежде чем ее сочетание хрупкости и спортивного телосложения оценили по достоинству.
Джиджи любит спорт, особенно бокс, и много времени проводит в спортзале. Ее минимум — 4 тренировки в неделю. «Бокс заменил все тренировки! Он подкачивает мышцы и разгружает голову, супер!», — делится старшая из сестер Хадид. Помимо бокса модель регулярно делает планку и классические скручивания.
Однако, пресс Джиджи заслуга не только спорта, но и правильного питания. В рационе модели много белка и цельнозерновых продуктов, а также свежевыжатых соков. Впрочем, в читмилах она тоже себе не отказывает: ее слабость — бургеры и картошка фри. Главное, по ее словам, знать меру.
Дженнифер Энистон — медленный фитнес для рельефного пресса
Дженнифер 56 лет, однако ее фигуре завидуют даже юные девушки. В теле актрисы нет ни одного лишнего грамма, а ее пресс собирает сотни комплиментов. Поддерживать форму звезде «Друзей» помогает регулярный фитнес и питание по принципу 80/20.
В базе тренировок Энистон медленные виды спорта и кардио, а также силовые упражнения. «Я много бегаю и занимаюсь упражнениями Booty Barre — это комплекс элементов балета, пилатеса, йоги и атлетических нагрузок», — говорит она сама. И все это не от случая к случаю, а каждый день. «Суть в том, чтобы тренировки в принципе были ежедневными», — неоднократно подчеркивала звезда этот момент.
Что касается питания, то 80% времени Дженнифер питается здоровой пищей, а оставшиеся 20% — условной «вредной» едой. Обычно актриса ест небольшими порциями по 5 раз в день, избегает излишней соли и пьет очень много воды. «Я не запрещаю себе те или иные продукты. Ем все, что хочется, но слежу за количеством», — говорит она.
Дженнифер Лопес — ежедневный вклад в «стальной» пресс
Дженнифер Лопес всегда была образцом идеальной фигуры — и с возрастом ничего не изменилось. Мисс «стальной пресс» даже в 55 остается одной из самых горячих женщин Голливуда.
Но никакого особого рецепта у Джей Ло нет. Певица просто проводит много времени в спортзале, а также придерживается строгих ЗОЖ-принципов. Ее базовая нагрузка — интенсивные интервальные тренировки 4−5 раз в неделю. И это не считая пятикилометровой пробежки каждое утро и силовых на регулярной основе.
Если же говорить о тех самых кубиках, Джей Ло рекомендует тренировать все мышцы кора, а не только пресс. Тело прорабатывается равномерно, а не по частям — именно в этом секрет рельефного пресса.
Ну, а во главе рациона Лопес — постный белок: рыба, птица, говядина. Также она ест много овощей и сложных углеводов. По выходным певица разрешает себе немного сладкого. А среди 100%-ных запретов — алкоголь и кофеин.
Шакира — кубики от восточных танцев
Шакира не любит однообразный спорт, зато обожает танцы: танец живота, зумба
Также не последнюю роль в жизни певицы играет «чистое» питание. Так Шакира не пьет алкоголь и отказалась от сахара, но добавила в рацион много белка и овощей. Она ест 5−6 раз в день и следит за балансом питательных веществ. Здесь тоже работает ее главный жизненный принцип — разнообразие. По мнению певицы, еда должна быть здоровой, но не скучной.
«Я много тренируюсь, потому что стремлюсь к гармонии — но не к совершенству», — говорит Шакира. Она уверена, что секрет ее фигуры именно в правильной мотивации. Работа на форму ради формы не даст результата, нужна четкая цель — тогда и путь к ней будет четким.
Да, пресс как у звезд — это реально, и нет — это не магия. Суть в том, что работа над собой идет постоянно, без выходных и праздников. Регулярные тренировки, осознанное питание и верно расставленные приоритеты — вот что необходимо встроить в свою жизнь. А еще неважно, танцуете вы как Шакира, живете по системе Энистон 80/20 или боксируете как Джиджи — главное, получать удовольствие от процесса.