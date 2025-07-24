5 причин, почему не растут ягодицы — и как все исправить

Вы регулярно тренируетесь, делаете все упражнения, которые рекомендуют инструкторы, но ягодицы все равно не выглядят так, как хотелось бы. Вероятно, что вы могли упустить из виду несколько важных моментов. В этой статье мы разберем пять неочевидных причин, почему не получается накачать ягодицы, и расскажем, что можно изменить уже сегодня, чтобы добиться видимого результата.