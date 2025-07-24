Стройные ноги и упругие ягодицы без пробежек: 5 лучших упражнений для этого

Многие уверены, что для стройных, красивых ног нужен только бег. На деле же бег подходит не всем, а эффект от него часто преувеличен. Если вы хотите не просто сбросить вес, но и визуально подтянуть ноги и придать ягодицам упругость, то стоит обратить внимание на силовые упражнения. В этой статье мы расскажем о пяти наиболее эффективных из них. Они подходят как для спортзала, так и для дома. Главное — правильная техника и регулярность.