Как отбелить кроссовки: 7 простых методов

Иногда — да, но с осторожностью. Подходит для тканевых моделей без жестких вставок и с хорошо прошитыми швами. Стирайте в мешке, на деликатном режиме, без отжима и при температуре не выше 30 °C. Кожаную обувь и кроссовки с клееными элементами стирать в машине нельзя — есть риск деформации и отклеивания.