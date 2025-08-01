Кто из моделей Victoria’s Secret отказался от диет и к чему это привело

Когда-то подиум Victoria’s Secret казался воплощением недостижимого идеала. Ангелы с почти одинаковыми параметрами и безупречными фигурами стали символами 2000-х. Но спустя годы многие из них открыто рассказали: за кулисами красоты стоят изнуряющие диеты, срывы и потеря контакта с собственным телом. Сегодня все больше бывших «ангелов» выбирают баланс, здоровье и уважение к себе, чтобы действительно быть счастливыми, а не просто ими казаться.
Карли Клосс — от подсчета калорий к балансу
Когда Карли Клосс работала ангелом VS, она была известна своим строгим подходом к питанию: считала БЖУ, избегала сахара, почти не позволяла себе сладости. Но этот режим перестал приносить удовольствие и энергию. В одном из интервью модель призналась: «Я стараюсь учить детей правильным привычкам, но сама поняла: тратить жизнь на цифры бессмысленно. Приоритет — здоровая еда и устойчивые привычки, а не идеальный вес».
Карли изменила свое питание. Она подчеркивает, что стала избегать крайностей и отдает предпочтение полноценным и насыщенным приемам пищи. Спортом Карли занимается не для того, чтобы быть худой, а чтобы быть сильной и наполненной энергией. Пилатес, бег, танцы и функциональные упражнения входят в ее фитнес-рутину. Отказавшись от диет, она создала бренд здоровых печений Karlie’s Kookies, где воплотила свою любовь к сладкому.
Роузи Хантингтон-Уайтли — акцент на питание, а не на вес
Роузи Хантингтон-Уайтли долгое время строила образ через диеты и контроль веса. Но после рождения ребенка она пересмотрела свои привычки: «Раньше я жила внутри системы: считала калории и жила ради цифр. Сегодня я ищу баланс. Главное — энергия, здоровье кожи, пищеварение и эмоциональное состояние».
Она начала практиковать интервальное голодание: кушает в ограниченное окно времени, старается не употреблять алкоголь, сахар и переработанные продукты. Ее подписчики отмечают: Роузи выглядит более расслабленной, счастливой и живой. В интервью модель подчеркивает, что спорт теперь — радость, а не обязанность, а питание — забота о себе.
Барбара Палвин — не вписывалась в стандарты VS, но приняла себя
Барбара Палвин стала символом перемен в индустрии: ее фигура не соответствовала привычным параметрам VS, но именно это привлекло внимание. Она открыто говорила о важности быть собой. «Если ты сама себя не любишь, как ты ждешь, что другие полюбят?» — признавалась Барбара в интервью, подчеркивая, что работа над внешностью начиналась с внутренней гармонии.
Диета Барбары — классическая «80/20». 80% времени — сбалансированное питание, оставшиеся 20% — «чит‑дни», где можно позволить бургер или мороженое. На завтрак она предпочитает овсянку или гранолу, на обед — запеченную куриную грудку с овощами или сладким картофелем, а вечером — что-то легкое. А иногда и мороженое, если того требует настроение.
Джиджи Хадид — рацион по самочувствию, а не по таблице
Во времена работы моделью Джиджи, как и многие другие, придерживалась строгого режима: ограничивала углеводы, тщательно считала калории перед съемками. Но после рождения дочери она изменила отношение к питанию и телу. В одном интервью Джиджи призналась: «Я знала, что на обложку Vogue меня возьмут, но я явно не буду размером ноль, и я это не считаю проблемой».
Она подчеркнула, что больше фокусируется на том, как она себя чувствует, а не на том, как выглядит. О питании Джиджи рассказывала в интервью: ее холодильник был полный обычных продуктов: от соков и фруктов до чипсов и заливаемых хлопьев. Она не боялась сочетать полезные привычки и угощения. В меню — сэндвичи, любимые крупы, салями, хумус и сладости, когда хочется. Но без фанатизма.
В фитнесе Джиджи переключилась с бега на бокс. Занятия для нее стали не только физической нагрузкой, но и ментальным челленджем. После родов она также уделяет внимание отдыху, йоге, пилатесу и адекватному восстановлению. В соцсетях ее тепло поддерживают за честный и живой подход к себе.
Эрин Хизертон — честно о срывах и вреде ограничений
Она одна из первых, кто открыто рассказал об изнанке модельной индустрии. После ухода из Victoria’s Secret Эрин призналась, что изматывала себя тренировками и строгими ограничениями, чтобы соответствовать требованиям бренда. Например, сидела на экстремально низкой калорийности — около 500 ккал в день — и принимала небезопасные добавки, чтобы контролировать вес. Все это привело к срывам, ухудшению физического и ментального здоровья.
После ухода из индустрии Эрин начала путь к восстановлению. Она перестала следовать диетам и сосредоточилась на восстановлении метаболизма, гормонального фона и психоэмоционального состояния. Сейчас модель ведет блог, где делится своим опытом, рассказывает о пищевых расстройствах, балансе и важности заботы о себе. Хизертон подчеркивает, что не стоит приносить здоровье в жертву внешности.
Истории бывших ангелов Victoria’s Secret показывают: за «совершенством» часто скрывались изнурение, контроль и утрата связи с собственными желаниями. Отказавшись от диет и жестких ограничений, многие из них нашли баланс, здоровье и радость от простых вещей — нормального питания, отдыха, спорта без принуждения.
Их опыт говорит о главном: внешняя красота не должна быть результатом борьбы с собой. Она может быть продолжением принятия, заботы и уважения к телу.