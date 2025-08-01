Кто из моделей Victoria’s Secret отказался от диет и к чему это привело

Она подчеркнула, что больше фокусируется на том, как она себя чувствует, а не на том, как выглядит. О питании Джиджи рассказывала в интервью: ее холодильник был полный обычных продуктов: от соков и фруктов до чипсов и заливаемых хлопьев. Она не боялась сочетать полезные привычки и угощения. В меню — сэндвичи, любимые крупы, салями, хумус и сладости, когда хочется. Но без фанатизма.