Одышка после пары приседаний? 5 правил, чтобы постепенно войти в спорт

Многие хотят привести себя в форму и начинают тренировки на эмоциональном подъеме, но с полным отсутствием выносливости. А в итоге получают одышку после пары приседаний, слабость в ногах и дикое желание бросить все уже через минуту таких занятий. В этой статье вы найдете понятные и эффективные советы, которые помогут начать тренироваться без стресса для организма и не потерять мотивацию в самом начале. Важно помнить, что путь к результату требует времени и терпения, а первые шаги, как правило, самые трудные.