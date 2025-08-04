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Одышка после пары приседаний? 5 правил, чтобы постепенно войти в спорт

Начать заниматься спортом с нулевой выносливостью сложно, но возможно. Главное — правильно подойти к процессу и не сдаваться при первых трудностях.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка запыхалась после приседаний
С непривычки может быть непросто начать заниматься спортом.Источник: https://ru.freepik.com

Многие хотят привести себя в форму и начинают тренировки на эмоциональном подъеме, но с полным отсутствием выносливости. А в итоге получают одышку после пары приседаний, слабость в ногах и дикое желание бросить все уже через минуту таких занятий. В этой статье вы найдете понятные и эффективные советы, которые помогут начать тренироваться без стресса для организма и не потерять мотивацию в самом начале. Важно помнить, что путь к результату требует времени и терпения, а первые шаги, как правило, самые трудные.

Не ставьте сразу амбициозных целей

Девушка встает очень рано для занятий спортом
Начинайте с малого, ставьте реальные цели и отмечайте каждую победу — так выносливость вырастет без перегрузок и разочарований.Источник: Freepik

Перед началом тренировок при низком уровне выносливости необходимо поставить перед собой реальные и достижимые цели.

Не надо гнаться за рекордами, бежать марафон и стремиться сразу к большим нагрузкам с первого дня. Лучше сосредоточиться на своем самочувствии, прислушиваться к телу и постепенно увеличивать время активности. Такой щадящий метод позволит вам избежать разочарования и сохранить интерес к тренировкам. Фиксируйте свой ежедневный прогресс: ставьте галочку в блокноте, сделайте заметку в телефоне. Даже то, что сегодня, например, вы выбрали лестницу вместо лифта или сделали 7 приседаний вместо 5, уже ваша маленькая, личная победа.

Выбирайте активность, которая не вызывает сопротивления

Девушка занимается плаванием, которое ей комфортно
Выбирайте щадящие, но регулярные нагрузки, которые приносят удовольствие, — это путь к устойчивому росту выносливости без вреда для себя.Источник: Freepik

При низкой выносливости отлично подойдут пешие прогулки, легкая растяжка, плавание или простая зарядка дома. Главное — чтобы то, чем вы занимаетесь, было вам не в тягость, а в удовольствие.

Если бег вас пугает, начните с ходьбы — в парке, вокруг дома, даже по лестнице. Если тяжело стоять — попробуйте легкую зарядку лежа: поднимайте руки, сгибайте ноги, вращайте стопами. Плавание — один из самых щадящих вариантов: вода бережно поддерживает тело, а нагрузка идет на все мышцы равномерно. Если во время занятий вы вдруг почувствуете дискомфорт или резкую боль — остановитесь. Это не проявление слабости, это разумный подход.

Следите за дыханием и контролируйте темп

Девушка бежит, следя за дыханием и контролируя темп
Правильное дыхание — ключ к выносливости: оно питает тело кислородом и помогает тренироваться спокойно и эффективно.Источник: Freepik

Дыхание — ваш главный союзник. Когда не хватает воздуха, мышцы быстрее устают, а мозг начинает паниковать.

Попробуйте практиковать технику глубокого дыхания: вдох через нос на счет 4, выдох через рот на счет 6. Это не только насыщает легкие кислородом, но и отлично успокаивает. Во время ходьбы или несложных движений не забывайте также следить за ритмом: если начали задыхаться — сделайте паузу. Лучше идти спокойно, в своем темпе, но 10 минут, чем бежать две, а потом рухнуть без сил.

Не забывайте правильно питаться и достаточно отдыхать

Девушка питается здоровой пищей после тренировок
Следите за питанием, пейте достаточно воды и не забывайте отдыхать — без этого нет энергии, восстановления и роста выносливости.Источник: Freepik

Выносливость напрямую зависит от вашего питания и качества сна. Для улучшения результатов важно пить воду в течение дня и есть сбалансированную пищу с достаточным количеством белков, углеводов и жиров.

Если вы голодны или обезвожены, тело просто не сможет выдавать энергию. За 30−60 минут до планируемой тренировки съешьте легкий перекус: например, натуральный йогурт, горсть орехов, вареное яйцо, нежирное куриное мясо. А вечером старайтесь ложиться вовремя и спать не меньше 7−8 часов в сутки. Восстановление проходит во сне, поэтому без полноценного отдыха никакого прогресса и увеличения своей выносливости вы не увидите.

Найдите поддерживающее окружение для мотивации

Замотивированная пара занимается спортом вместе
Поддержка поможет вам сохранить мотивацию и дойти до цели.Источник: Freepik

Мотивация — штука хрупкая. Чтобы она не ушла, найдите себе поддержку: тренера, друга, группу в соцсетях. Или просто проговаривайте себе вслух: «Я молодец, что сделал (а) это сегодня».

А еще обязательно отмечайте и хвалите себя за любые, даже малейшие изменения: стало легче подниматься по лестнице, меньше устаете, чувствуете прилив сил. Все это и есть показатель развития и роста вашей выносливости. Значит, вы на верном пути и можно продолжать уверенно двигаться дальше.

Недостаток выносливости — не повод отказываться от спорта. Главное — не сдаваться на первом же шаге и подойти к тренировкам так, чтобы мысль о них не вызывала у вас панику. Следуйте этим простым советам, не спешите и заботьтесь о своем теле. С каждым днем вы будете ощущать прибавку сил и уверенности.