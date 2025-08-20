Лучший креатин для набора мышечной массы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В подборку вошли добавки, которые доказали свою эффективность. Мы сравнили составы, формы, удобство применения и сильные и слабые стороны каждого варианта. Вы узнаете, какой лучший креатин для набора мышечной массы в 2025 году стоит выбрать в зависимости от целей, уровня подготовки и бюджета. А в конце статьи получите ответы на самые частые вопросы.
Обзор лучших креатинов для набора мышечной массы
Мы свели главные особенности каждого варианта в таблицу. Слева — название модели, справа — главное, за что ее выбирают.
|GLS Pharmaceuticals Creatine Monohydrate
|Универсальный вкус и простая дозировка на каждый день
|Primekraft Creatine Monohydrate Micronized
|Микронизированный порошок с быстрым растворением и насыщенным вкусом
|VitaMeal Creatine Monohydrate
|Легкорастворимый креатин без сахара и добавок
|1WIN Creatine Monohydrate
|Большой объем, добавка витамина С и эффективная дозировка
|Be First Creatine Monohydrate Capsules
|Чистый состав в капсулах, удобно брать с собой
|aTech Nutrition Creatine Monohydrate 100%
|Гибкая дозировка без вкуса, удобно комбинировать с другими добавками
|Soul Way Creatine Monohydrate 100%
|Базовый порошок без вкуса с хорошей переносимостью
|Solab Creatine Monohydrate
|Стандартная дозировка и выраженный эффект через две недели
|BioTechUSA Creatine Zero Effervescent
|Шипучая форма для тех, кто не хочет возиться с порошком
|NaturalSupp Betaine HCL
|Капсулы на основе бетаина, которые легко усваиваются и не нагружают ЖКТ
Рейтинг топ-10 лучших креатинов для набора мышечной массы
Мы собрали креатин в разных форматах: от капсул до шипучих таблеток, чтобы каждый мог подобрать удобный способ приема. Сравнили такие детали, как растворимость, наличие вкуса, размер капсул и даже наличие мерной ложки в банке. Оценивали насколько легко принимать, как быстро проявляется эффект и что пишут реальные пользователи после курса.
1. GLS Pharmaceuticals Creatine Monohydrate
Формат рассчитан на месяц регулярного приема, в составе — только моногидрат с добавлением вкусовых компонентов. Порция содержит 4 г чистого вещества — этого достаточно для ежедневного приема без начального увеличения дозировки. Растворяется порошок быстро, удобно смешивать с водой или соком. Вариант с ароматом цитруса подойдет тем, кому сложно пить добавки без вкуса: в составе есть лимонная кислота и подсластитель, поэтому вкус заметный, но не резкий.
Судя по отзывам, этот креатин ценят за удобство употребления и отсутствие резкого послевкусия — его легко пить даже с утра. Пользователи отмечают умеренный памп и поддержку тонуса в течение дня. Есть и противоположные мнения: кому-то показался слишком кислым, кому-то — слабым по эффекту. В целом, покупатели выбирают его повторно, особенно те, кто не переносит нейтральные добавки по вкусу.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Порошок
|Вкус
|Цитрус, малина, экзотик и другие
|Количество порций
|30
|Масса нетто
|150 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Вкус не раздражает при длительном приеме
- Быстро растворяется в воде или соке
- Обеспечивает умеренный эффект без перегрузки
- Удобная форма и простая дозировка
Минусы:
- Объем упаковки небольшой для регулярных тренировок
- Заметный результат проявляется не сразу
2. Primekraft Creatine Monohydrate Micronized
Продукт в виде порошка с ароматом фруктового пунша выпускается в банке объемом 200 г — это около 40 порций при дозировке по 5 г. Добавка изготовлена в микронизированной форме, что позволяет ей быстрее растворяться в жидкости без осадка. В составе также есть лимонная кислота, ароматизатор и бета-каротин. Калорийность на порцию составляет менее 1 ккал, продукт не влияет на рацион в целом и может сочетаться с любым режимом питания.
Пользователи высоко оценивают вкус: он кажется сбалансированным, без химического послевкусия. Отмечают, что порошок удобно размешивать и пить, особенно с холодной водой. Некоторые считают вкус слишком насыщенным. Эффект от приема проявляется не сразу, но при регулярном использовании виден рост выносливости и улучшение восстановления.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Порошок
|Вкус
|Фруктовый пунш, вишня, ананас и другие
|Количество порций
|40
|Масса нетто
|200 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Мелкодисперсная текстура хорошо растворяется
- Яркий вкус облегчает прием добавки на постоянной основе
- Формула без сахара не влияет на калорийность рациона
- Не содержит жиров и подходит для любых целей в зале
Минусы:
- Результат становится заметен только при курсовом приеме
3. VitaMeal Creatine Monohydrate
Добавка в виде порошка рассчитана на 60 порций по 5 г. В составе — креатин моногидрат с добавлением регуляторов кислотности, натурального красителя и подсластителя. Такой вариант подойдет тем, кому важно не только содержание действующего вещества, но и вкус при приеме. Калорийность нулевая, дополнительных нутриентов в составе нет — это точечный продукт на силу, выносливость и восстановление.
Пользователи пишут, что вкус выраженный, но не приторный — например, малину отмечают как натуральную, без химической резкости. Встречаются отзывы о том, что добавка легко растворяется и не оставляет осадка. В процессе использования заметно улучшается восстановление между тренировками, особенно при регулярном приеме. Некоторым порошок кажется слегка горчащим, особенно если разводить в теплой воде, но в целом вкус оценивают как приятный и удобный для постоянного использования.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Порошок
|Вкус
|Малина, яблоко, апельсин и другие
|Количество порций
|60
|Масса нетто
|300 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Выраженный ягодный вкус без химического послевкусия
- Растворяется быстро без осадка
- Подходит для длительного курса без перерывов
- Состав не содержит сахара и дополнительных наполнителей
Минусы:
- Горчинка может ощущаться при разведении в теплой воде
- Некоторым упаковка кажется объемной для использования вне дома
4. 1WIN Creatine Monohydrate
Добавка в виде микронизированного порошка, что облегчает смешивание с водой или соком. В составе — креатин моногидрат, усиленный витамином С и небольшим количеством мальтодекстрина. Такая комбинация может быть полезна при регулярных физических нагрузках, особенно в период интенсивных тренировок. Стандартная порция составляет 6,6 г, из которых 5,6 г — активное вещество. Упаковка объемом 400 г рассчитана примерно на два месяца приема.
В отзывах продукт получает высокие оценки за эффективность и вкус. Пользователи отмечают улучшение выносливости и прирост силовых показателей уже через одну-две недели. Многие выбирают этот вариант за оптимальное соотношение объема и цены. Отдельные комментарии касаются растворимости: в ряде случаев порошок не до конца растворяется.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Порошок
|Вкус
|Ягодный микс, без вкуса, кола-вишня и другие
|Количество порций
|60
|Масса нетто
|400 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для долгого приема
- Дополнен витамином для поддержки восстановления
- Четко отмеренная порция активного вещества
- Приятный мягкий вкус без химического послевкусия
- Оптимальное соотношение объема и цены
Минусы:
- Иногда не полностью растворяется в жидкости
- Встречается осадок после размешивания
5. Be First Creatine Monohydrate Capsules
Креатин в форме капсул представляет собой традиционный моногидрат. Такая форма удобна тем, что не требует шейкера или жидкости — дозировку легко контролировать, просто считая капсулы. В составе нет подсластителей, красителей, аллергенов и прочих нежелательных добавок. Продукт подходит для веганских рационов, так как покрытие капсул — на основе желатина, но без лактозы, глютена и сои.
По отзывам, капсулы удобно глотать и носить с собой, особенно если нет возможности разводить порошок. Отдельно отмечают чистоту состава и хорошую переносимость — без тяжести в желудке или побочных реакций. Некоторые пользователи считают дозировку слабой и предпочитают принимать сразу по 5—7 капсул, чтобы добиться выраженного эффекта, особенно на фоне регулярных тренировок.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Капсулы
|Вкус
|Без вкуса
|Количество порций
|30—40
|Масса нетто
|120 капсул
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для рациона без глютена и лактозы
- Не требует приготовления и легко дозируется
- Удобен в дороге или на тренировке
- Комфортен для желудка при длительном приеме
Минусы:
- Маленькая дозировка требует увеличения количества капсул
- Не подходит тем, кто не любит глотать таблетки
6. aTech Nutrition Creatine Monohydrate 100%
Формат в капсулах подойдет тем, кто не хочет тратить время на размешивание порошков или подгонять вкус под себя. Продукт выпускается в виде монокомпонентной добавки с фиксированной дозировкой — четыре капсулы дают 3000 мг чистого вещества. Это позволяет гибко регулировать объем приема в зависимости от веса и схемы тренировок. Пластиковая банка плотно закрывается, а сами капсулы не имеют запаха.
Многие покупатели отмечают прирост выносливости и постепенное увеличение рабочих весов. Пишут, что эффект становится заметен не сразу, но стабильный результат появляется ближе к середине курса. Отдельно хвалят упаковку и возможность использовать добавку без вкуса и ненужных компонентов.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Капсулы
|Вкус
|Без вкуса
|Количество порций
|30
|Масса нетто
|120 капсул
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Фиксированная дозировка облегчает контроль приема
- Подходит для занятий в зале и домашних тренировок
- Форма без вкуса и запаха не вызывает отторжения
- Удобен в транспортировке и не занимает много места
- Можно корректировать порции под личные цели
Минусы:
- Эффект появляется не сразу, требует системности
- Некоторым сложно глотать капсулы большого размера
7. Soul Way Creatine Monohydrate 100%
Упаковка рассчитана на 60 применений, каждое из которых содержит стандартную порцию моногидрата — это позволяет вести курс без фазы загрузки. Продукт выпускается в виде порошка, без добавленных вкусовых акцентов, что удобно тем, кто предпочитает комбинировать добавку с другими напитками или протеиновыми смесями.
Пользователи отмечают стабильный результат при регулярном приеме и удобную текстуру порошка, которую легко дозировать. Отдельно подчеркивают нейтральный вкус и отсутствие выраженного запаха — это делает добавку универсальной для любых смесей. В отзывах иногда упоминают, что для полного растворения нужно чуть больше времени, а мерную ложку не всегда кладут в упаковку, но в остальном продукт считают надежным и удобным для ежедневного использования.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Порошок
|Вкус
|Без вкуса
|Количество порций
|60
|Масса нетто
|300 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Нейтральный вкус
- Упаковки хватает на длительный курс
- Подходит для тех, кто избегает ароматизаторов
- Срок хранения более 1000 дней
Минусы:
- Не всегда быстро растворяется
- Нет ложки в комплекте
8. Solab Creatine Monohydrate
Продукт в виде порошка без сахара с легким цитрусовым или другими вкусами. В одной банке 200 г чистого моногидрата, которого хватает на 30 применений. Порция содержит 5,6 г активного вещества, что соответствует базовой дозе. Такой формат подходит для мужчин и женщин, и может использоваться как до, так и после тренировки.
В отзывах часто упоминают прилив сил и рост выносливости при регулярном применении. Некоторые отмечают заметный памп и улучшение восстановления уже через пару недель. Были жалобы на то, что порошок плохо растворяется и ложку приходится выкапывать из банки, пачкая руки. Зато упаковка приходит без повреждений, с контролем вскрытия.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Порошок
|Вкус
|Цитрусовый микс, ягодный микс, кола-лимон и другие
|Количество порций
|30
|Масса нетто
|200 г
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Универсальная дозировка для базового курса
- Видимый эффект при регулярном применении
- Подходит для мужчин и женщин
- Стабильная форма без фазы загрузки
- Отсутствие сахара и добавок
Минусы:
- Порошок может растворяться не полностью
- Есть отзывы о специфической текстуре
9. BioTechUSA Creatine Zero Effervescent
Шипучие таблетки отличается от обычных порошков и капсул — они растворяются в воде и превращаются в напиток с фруктовым вкусом. В составе — 2500 мг креатина моногидрата на порцию (2 таблетки), без сахара, лактозы и глютена. Удобно использовать в дороге или на тренировке: не нужно шейкеров и мерных ложек, достаточно просто воды. Подходит для тех, кто не переносит обычный порошок или хочет разнообразить прием добавки.
Из отзывов видно, что вкус оценивают положительно — особенно вариант с виноградом. Пользователи отмечают, что средство действует мягко, но ощутимо при регулярном приеме. Среди минусов — осадок при растворении, недостаточная дозировка для активных тренировок и ограниченное число порций.
Характеристики
|Основное вещество
|Креатин моногидрат
|Форма выпуска
|Шипучие таблетки
|Вкус
|Виноград, апельсин и другие
|Количество порций
|8—9
|Масса нетто
|18 штук
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Приятный вкус облегчает прием на регулярной основе
- Формат таблеток не требует разведения
- Не содержит сахар лактозу и глютен
- Можно использовать в качестве спортивного напитка
Минусы:
- Может оставлять осадок при растворении
- Для выраженного эффекта нужно сразу две таблетки
10. NaturalSupp Betaine HCL
Капсульная форма на основе бетаина гидрохлорида содержит по 600—700 мг активного вещества на порцию и рассчитана на курс продолжительностью около 20—30 дней. Такая форма быстро усваивается, поддерживает пищеварение и не вызывает лишней нагрузки на желудок. Капсулы легко глотать, в составе нет сахара, подсластителей или вспомогательных компонентов.
Судя по отзывам, пользователи чаще всего отмечают удобство приема и ощутимую прибавку к выносливости во время тренировки. Некоторым не хватает объема упаковки — при активной нагрузке суточная норма возрастает до 3—4 капсул, что сокращает курс почти вдвое. Тем не менее, многие называют продукт подходящим даже для чувствительного желудка.
Характеристики
|Основное вещество
|Бетаин гидрохлорид
|Форма выпуска
|Капсулы
|Вкус
|Нейтральный
|Количество порций
|20—30
|Масса нетто
|60 капсул
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая усвояемость при малой дозировке
- Не вызывает тяжести и подходит для чувствительного ЖКТ
- Формат подходит для точного контроля порций
Минусы:
- Малый объем быстро расходуется при высокой нагрузке
Как выбрать хороший креатин для набора мышечной массы
Одна из самых изученных и популярных спортивных добавок, но выбрать подходящий вариант с первого раза бывает непросто. Разные формы выпуска, дозировки и составы работают по-разному, а на полках — десятки почти одинаковых банок. Подготовили 5 конкретных советов, которые помогут разобраться в тонкостях выбора и найти продукт под свои цели и тренировки.
1. Обращайте внимание на форму выпуска
Самый популярный вариант — порошок. Он дешевле капсул, легко комбинируется с другими добавками и позволяет точно отмерять дозу. Такой креатин можно смешивать с водой, соком или протеином, но важно учитывать, насколько хорошо он растворяется. Для повседневного использования лучше выбирать микронизированный порошок: он легче размешивается и не оставляет осадка, даже в холодной воде.
Капсулы подойдут тем, кто не хочет тратить время на приготовление. Их удобно носить с собой, а дозировку легко контролировать по количеству штук. Минус — иногда, чтобы получить суточную норму, приходится глотать по 5—6 капсул за раз. Есть еще и шипучие таблетки — это компромиссный вариант для тех, кому важен вкус и удобство: такие таблетки быстро превращаются в напиток, но дозировка у них чаще всего снижена.
2. Смотрите на дозировку действующего вещества
Рекомендуемая норма креатина — около 3—5 г в день. Поэтому, если в порции содержится меньше 3 г, придется увеличивать объем приема, чтобы достичь нужного эффекта. Это особенно важно, если вы выбираете капсулы или шипучие формы, в которых порция часто занижена. На упаковке всегда указывается масса порошка или таблетки, но не всегда — чистое содержание креатина.
Проверяйте, сколько именно мг или г моногидрата приходится на одну порцию — это ключевой показатель эффективности. В составе может быть, например, 6 г смеси, из которых только 4 г — активное вещество. Такие детали имеют значение, особенно если вы хотите достичь результатов без увеличения длительности курса.
3. Учитывайте дополнительные компоненты
Некоторые производители добавляют в креатин витамины, кислоту для вкуса или подсластители. Это не всегда плохо — например, витамин С может помочь в восстановлении, а фруктовая кислота делает вкус приятнее. Но если вы уже принимаете другие добавки или предпочитаете контролировать питание, такие дополнения могут быть лишними. Чем меньше посторонних компонентов, тем проще отследить реакцию организма и скорректировать рацион.
Если у вас есть непереносимость лактозы, глютена или других компонентов — всегда смотрите, есть ли соответствующие значки на упаковке. В линейках известных брендов встречаются продукты без сахара, без ароматизаторов и без аллергенов. Такие варианты универсальны и чаще всего лучше подходят для длительного регулярного курса.
4. Учитывайте формат курса и цели
Если вы только начинаете курс или тренируетесь нерегулярно, можно обойтись стандартной дозой — 3—4 г в сутки. В этом случае подойдет упаковка на 30 порций. Тем, кто тренируется ежедневно и хочет ощутимого прироста в массе и выносливости, стоит искать упаковку на 60 порций и выше — так выгоднее по цене и удобнее для стабильного приема. Дополнительно стоит учитывать, нужен ли вам «загрузочный этап».
Чаще всего добавка принимается без фазы загрузки — особенно если речь о качественном моногидрате с хорошей биодоступностью. Но если вы хотите быстрее получить результат, можно начать с 20 г в день в течение первой недели (разделив на 4—5 приемов), а затем перейти на стандартную поддерживающую дозу. В этом случае удобнее работать с порошковыми вариантами с мерной ложкой.
5. Оценивайте удобство упаковки и хранения
Неочевидный, но важный момент — как вы будете использовать добавку каждый день. Порошки часто продаются в мягких пакетах или больших банках, и не везде есть мерная ложка. Если планируете брать креатин с собой, удобнее выбирать банку с плотной крышкой или таблетки, которые не нужно размешивать. Обращайте внимание на сроки хранения — у большинства порошков он превышает два года, но при попадании влаги добавка может испортиться раньше.
Также посмотрите, легко ли дозировать продукт. Если мерная ложка на дне банки — придется испачкать руки, чтобы ее достать. Если капсулы слишком большие — не все смогут проглотить без дискомфорта. Учитывайте и простоту дозировки: фиксированная доза в одной мерной ложке или таблетке — это плюс, особенно если не хотите постоянно сверяться с весами.
Вопросы и ответы
Если вы все еще сомневаетесь, как и зачем принимать креатин, этот раздел поможет разобраться.
Как правильно принимать креатин для ускорения роста мышц?
Оптимальная схема — 3—5 г в день в одно и то же время, независимо от тренировок. Можно принимать как до, так и после занятия. Эффект будет заметен только при систематическом приеме не менее 4—6 недель без перерывов. Размешайте в воде или соке и сразу выпивайте.