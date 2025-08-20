Лучший креатин для набора мышечной массы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Капсулы подойдут тем, кто не хочет тратить время на приготовление. Их удобно носить с собой, а дозировку легко контролировать по количеству штук. Минус — иногда, чтобы получить суточную норму, приходится глотать по 5—6 капсул за раз. Есть еще и шипучие таблетки — это компромиссный вариант для тех, кому важен вкус и удобство: такие таблетки быстро превращаются в напиток, но дозировка у них чаще всего снижена.