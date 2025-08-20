Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучший креатин для набора мышечной массы в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Многие добавки обещают рост мышц, но далеко не все справляются с этим на практике. Чтобы сэкономить время, мы разобрались, какой лучший креатин для набора мышечной массы в 2025 году действительно стоит внимания.

Оксана Задворнова
Автор Спорт Mail
Мужчина читает состав креатинина
Креатинин при регулярном приеме способствует росту мышечной массыИсточник: Freepik

В подборку вошли добавки, которые доказали свою эффективность. Мы сравнили составы, формы, удобство применения и сильные и слабые стороны каждого варианта. Вы узнаете, какой лучший креатин для набора мышечной массы в 2025 году стоит выбрать в зависимости от целей, уровня подготовки и бюджета. А в конце статьи получите ответы на самые частые вопросы.

Обзор лучших креатинов для набора мышечной массы

Мы свели главные особенности каждого варианта в таблицу. Слева — название модели, справа — главное, за что ее выбирают.

GLS Pharmaceuticals Creatine Monohydrate
Универсальный вкус и простая дозировка на каждый день
Primekraft Creatine Monohydrate Micronized
Микронизированный порошок с быстрым растворением и насыщенным вкусом
VitaMeal Creatine Monohydrate
Легкорастворимый креатин без сахара и добавок
1WIN Creatine Monohydrate
Большой объем, добавка витамина С и эффективная дозировка
Be First Creatine Monohydrate Capsules
Чистый состав в капсулах, удобно брать с собой
aTech Nutrition Creatine Monohydrate 100%
Гибкая дозировка без вкуса, удобно комбинировать с другими добавками
Soul Way Creatine Monohydrate 100%
Базовый порошок без вкуса с хорошей переносимостью
Solab Creatine Monohydrate
Стандартная дозировка и выраженный эффект через две недели
BioTechUSA Creatine Zero Effervescent
Шипучая форма для тех, кто не хочет возиться с порошком
NaturalSupp Betaine HCL
Капсулы на основе бетаина, которые легко усваиваются и не нагружают ЖКТ

Рейтинг топ-10 лучших креатинов для набора мышечной массы

Мы собрали креатин в разных форматах: от капсул до шипучих таблеток, чтобы каждый мог подобрать удобный способ приема. Сравнили такие детали, как растворимость, наличие вкуса, размер капсул и даже наличие мерной ложки в банке. Оценивали насколько легко принимать, как быстро проявляется эффект и что пишут реальные пользователи после курса.

1. GLS Pharmaceuticals Creatine Monohydrate

Креатинин фирмы GLS Pharmaceuticals тип Creatine Monohydrate
Креатинин GLS Pharmaceuticals Creatine MonohydrateИсточник: GLS

Формат рассчитан на месяц регулярного приема, в составе — только моногидрат с добавлением вкусовых компонентов. Порция содержит 4 г чистого вещества — этого достаточно для ежедневного приема без начального увеличения дозировки. Растворяется порошок быстро, удобно смешивать с водой или соком. Вариант с ароматом цитруса подойдет тем, кому сложно пить добавки без вкуса: в составе есть лимонная кислота и подсластитель, поэтому вкус заметный, но не резкий.

Судя по отзывам, этот креатин ценят за удобство употребления и отсутствие резкого послевкусия — его легко пить даже с утра. Пользователи отмечают умеренный памп и поддержку тонуса в течение дня. Есть и противоположные мнения: кому-то показался слишком кислым, кому-то — слабым по эффекту. В целом, покупатели выбирают его повторно, особенно те, кто не переносит нейтральные добавки по вкусу.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаПорошок
ВкусЦитрус, малина, экзотик и другие
Количество порций30
Масса нетто150 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Вкус не раздражает при длительном приеме
  • Быстро растворяется в воде или соке
  • Обеспечивает умеренный эффект без перегрузки
  • Удобная форма и простая дозировка

Минусы:

  • Объем упаковки небольшой для регулярных тренировок
  • Заметный результат проявляется не сразу

Где купить

2. Primekraft Creatine Monohydrate Micronized

Креатинин фирмы Primekraft тип Creatine Monohydrate Micronized
Креатинин Primekraft Creatine Monohydrate MicronizedИсточник: Primekraft

Продукт в виде порошка с ароматом фруктового пунша выпускается в банке объемом 200 г — это около 40 порций при дозировке по 5 г. Добавка изготовлена в микронизированной форме, что позволяет ей быстрее растворяться в жидкости без осадка. В составе также есть лимонная кислота, ароматизатор и бета-каротин. Калорийность на порцию составляет менее 1 ккал, продукт не влияет на рацион в целом и может сочетаться с любым режимом питания.

Пользователи высоко оценивают вкус: он кажется сбалансированным, без химического послевкусия. Отмечают, что порошок удобно размешивать и пить, особенно с холодной водой. Некоторые считают вкус слишком насыщенным. Эффект от приема проявляется не сразу, но при регулярном использовании виден рост выносливости и улучшение восстановления.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаПорошок
ВкусФруктовый пунш, вишня, ананас и другие
Количество порций40
Масса нетто200 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Мелкодисперсная текстура хорошо растворяется
  • Яркий вкус облегчает прием добавки на постоянной основе
  • Формула без сахара не влияет на калорийность рациона
  • Не содержит жиров и подходит для любых целей в зале

Минусы:

  • Результат становится заметен только при курсовом приеме

Где купить

3. VitaMeal Creatine Monohydrate

Креатинин фирмы VitaMeal тип Creatine Monohydrate
Креатинин VitaMeal Creatine MonohydrateИсточник: VitaMeal

Добавка в виде порошка рассчитана на 60 порций по 5 г. В составе — креатин моногидрат с добавлением регуляторов кислотности, натурального красителя и подсластителя. Такой вариант подойдет тем, кому важно не только содержание действующего вещества, но и вкус при приеме. Калорийность нулевая, дополнительных нутриентов в составе нет — это точечный продукт на силу, выносливость и восстановление.

Пользователи пишут, что вкус выраженный, но не приторный — например, малину отмечают как натуральную, без химической резкости. Встречаются отзывы о том, что добавка легко растворяется и не оставляет осадка. В процессе использования заметно улучшается восстановление между тренировками, особенно при регулярном приеме. Некоторым порошок кажется слегка горчащим, особенно если разводить в теплой воде, но в целом вкус оценивают как приятный и удобный для постоянного использования.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаПорошок
ВкусМалина, яблоко, апельсин и другие
Количество порций60
Масса нетто300 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Выраженный ягодный вкус без химического послевкусия
  • Растворяется быстро без осадка
  • Подходит для длительного курса без перерывов
  • Состав не содержит сахара и дополнительных наполнителей

Минусы:

  • Горчинка может ощущаться при разведении в теплой воде
  • Некоторым упаковка кажется объемной для использования вне дома

Где купить

4. 1WIN Creatine Monohydrate

Креатинин фирмы 1WIN тип Creatine Monohydrate
Креатинин 1WIN Creatine MonohydrateИсточник: 1 WIN

Добавка в виде микронизированного порошка, что облегчает смешивание с водой или соком. В составе — креатин моногидрат, усиленный витамином С и небольшим количеством мальтодекстрина. Такая комбинация может быть полезна при регулярных физических нагрузках, особенно в период интенсивных тренировок. Стандартная порция составляет 6,6 г, из которых 5,6 г — активное вещество. Упаковка объемом 400 г рассчитана примерно на два месяца приема.

В отзывах продукт получает высокие оценки за эффективность и вкус. Пользователи отмечают улучшение выносливости и прирост силовых показателей уже через одну-две недели. Многие выбирают этот вариант за оптимальное соотношение объема и цены. Отдельные комментарии касаются растворимости: в ряде случаев порошок не до конца растворяется.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаПорошок
ВкусЯгодный микс, без вкуса, кола-вишня и другие
Количество порций60
Масса нетто400 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для долгого приема
  • Дополнен витамином для поддержки восстановления
  • Четко отмеренная порция активного вещества
  • Приятный мягкий вкус без химического послевкусия
  • Оптимальное соотношение объема и цены

Минусы:

  • Иногда не полностью растворяется в жидкости
  • Встречается осадок после размешивания

Где купить

5. Be First Creatine Monohydrate Capsules

Креатинин фирмы Be First тип Creatine Monohydrate Capsules
Креатинин Be First Creatine Monohydrate CapsulesИсточник: Be First

Креатин в форме капсул представляет собой традиционный моногидрат. Такая форма удобна тем, что не требует шейкера или жидкости — дозировку легко контролировать, просто считая капсулы. В составе нет подсластителей, красителей, аллергенов и прочих нежелательных добавок. Продукт подходит для веганских рационов, так как покрытие капсул — на основе желатина, но без лактозы, глютена и сои.

По отзывам, капсулы удобно глотать и носить с собой, особенно если нет возможности разводить порошок. Отдельно отмечают чистоту состава и хорошую переносимость — без тяжести в желудке или побочных реакций. Некоторые пользователи считают дозировку слабой и предпочитают принимать сразу по 5—7 капсул, чтобы добиться выраженного эффекта, особенно на фоне регулярных тренировок.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаКапсулы
ВкусБез вкуса
Количество порций30—40
Масса нетто120 капсул

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Подходит для рациона без глютена и лактозы
  • Не требует приготовления и легко дозируется
  • Удобен в дороге или на тренировке
  • Комфортен для желудка при длительном приеме

Минусы:

  • Маленькая дозировка требует увеличения количества капсул
  • Не подходит тем, кто не любит глотать таблетки

Где купить

6. aTech Nutrition Creatine Monohydrate 100%

Креатинин фирмы aTech Nutrition тип Creatine Monohydrate 100%
Креатинин aTech Nutrition Creatine Monohydrate 100%Источник: Atech Nutrition

Формат в капсулах подойдет тем, кто не хочет тратить время на размешивание порошков или подгонять вкус под себя. Продукт выпускается в виде монокомпонентной добавки с фиксированной дозировкой — четыре капсулы дают 3000 мг чистого вещества. Это позволяет гибко регулировать объем приема в зависимости от веса и схемы тренировок. Пластиковая банка плотно закрывается, а сами капсулы не имеют запаха.

Многие покупатели отмечают прирост выносливости и постепенное увеличение рабочих весов. Пишут, что эффект становится заметен не сразу, но стабильный результат появляется ближе к середине курса. Отдельно хвалят упаковку и возможность использовать добавку без вкуса и ненужных компонентов.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаКапсулы
ВкусБез вкуса
Количество порций30
Масса нетто120 капсул

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Фиксированная дозировка облегчает контроль приема
  • Подходит для занятий в зале и домашних тренировок
  • Форма без вкуса и запаха не вызывает отторжения
  • Удобен в транспортировке и не занимает много места
  • Можно корректировать порции под личные цели

Минусы:

  • Эффект появляется не сразу, требует системности
  • Некоторым сложно глотать капсулы большого размера

Где купить

7. Soul Way Creatine Monohydrate 100%

Креатинин фирмы Soul Way тип Creatine Monohydrate 100%
Креатинин Soul Way Creatine Monohydrate 100%Источник: Ozon

Упаковка рассчитана на 60 применений, каждое из которых содержит стандартную порцию моногидрата — это позволяет вести курс без фазы загрузки. Продукт выпускается в виде порошка, без добавленных вкусовых акцентов, что удобно тем, кто предпочитает комбинировать добавку с другими напитками или протеиновыми смесями.

Пользователи отмечают стабильный результат при регулярном приеме и удобную текстуру порошка, которую легко дозировать. Отдельно подчеркивают нейтральный вкус и отсутствие выраженного запаха — это делает добавку универсальной для любых смесей. В отзывах иногда упоминают, что для полного растворения нужно чуть больше времени, а мерную ложку не всегда кладут в упаковку, но в остальном продукт считают надежным и удобным для ежедневного использования.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаПорошок
ВкусБез вкуса
Количество порций60
Масса нетто300 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Нейтральный вкус
  • Упаковки хватает на длительный курс
  • Подходит для тех, кто избегает ароматизаторов
  • Срок хранения более 1000 дней

Минусы:

  • Не всегда быстро растворяется
  • Нет ложки в комплекте

Где купить

8. Solab Creatine Monohydrate

Креатинин фирмы Solab тип Creatine Monohydrate
Креатинин Solab Creatine MonohydrateИсточник: Solab

Продукт в виде порошка без сахара с легким цитрусовым или другими вкусами. В одной банке 200 г чистого моногидрата, которого хватает на 30 применений. Порция содержит 5,6 г активного вещества, что соответствует базовой дозе. Такой формат подходит для мужчин и женщин, и может использоваться как до, так и после тренировки.

В отзывах часто упоминают прилив сил и рост выносливости при регулярном применении. Некоторые отмечают заметный памп и улучшение восстановления уже через пару недель. Были жалобы на то, что порошок плохо растворяется и ложку приходится выкапывать из банки, пачкая руки. Зато упаковка приходит без повреждений, с контролем вскрытия.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаПорошок
ВкусЦитрусовый микс, ягодный микс, кола-лимон и другие
Количество порций30
Масса нетто200 г

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Универсальная дозировка для базового курса
  • Видимый эффект при регулярном применении
  • Подходит для мужчин и женщин
  • Стабильная форма без фазы загрузки
  • Отсутствие сахара и добавок

Минусы:

  • Порошок может растворяться не полностью
  • Есть отзывы о специфической текстуре

Где купить

9. BioTechUSA Creatine Zero Effervescent

Креатинин фирмы BioTechUSA тип Creatine Zero Effervescent
Креатинин BioTechUSA Creatine Zero EffervescentИсточник: Ozon

Шипучие таблетки отличается от обычных порошков и капсул — они растворяются в воде и превращаются в напиток с фруктовым вкусом. В составе — 2500 мг креатина моногидрата на порцию (2 таблетки), без сахара, лактозы и глютена. Удобно использовать в дороге или на тренировке: не нужно шейкеров и мерных ложек, достаточно просто воды. Подходит для тех, кто не переносит обычный порошок или хочет разнообразить прием добавки.

Из отзывов видно, что вкус оценивают положительно — особенно вариант с виноградом. Пользователи отмечают, что средство действует мягко, но ощутимо при регулярном приеме. Среди минусов — осадок при растворении, недостаточная дозировка для активных тренировок и ограниченное число порций.

Характеристики

Основное веществоКреатин моногидрат
Форма выпускаШипучие таблетки
ВкусВиноград, апельсин и другие
Количество порций8—9
Масса нетто18 штук

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Приятный вкус облегчает прием на регулярной основе
  • Формат таблеток не требует разведения
  • Не содержит сахар лактозу и глютен
  • Можно использовать в качестве спортивного напитка

Минусы:

  • Может оставлять осадок при растворении
  • Для выраженного эффекта нужно сразу две таблетки

Где купить

10. NaturalSupp Betaine HCL

Креатинин фирмы NaturalSupp тип Betaine HCL
Креатинин NaturalSupp Betaine HCLИсточник: NaturalSupp

Капсульная форма на основе бетаина гидрохлорида содержит по 600—700 мг активного вещества на порцию и рассчитана на курс продолжительностью около 20—30 дней. Такая форма быстро усваивается, поддерживает пищеварение и не вызывает лишней нагрузки на желудок. Капсулы легко глотать, в составе нет сахара, подсластителей или вспомогательных компонентов.

Судя по отзывам, пользователи чаще всего отмечают удобство приема и ощутимую прибавку к выносливости во время тренировки. Некоторым не хватает объема упаковки — при активной нагрузке суточная норма возрастает до 3—4 капсул, что сокращает курс почти вдвое. Тем не менее, многие называют продукт подходящим даже для чувствительного желудка.

Характеристики

Основное веществоБетаин гидрохлорид
Форма выпускаКапсулы
ВкусНейтральный
Количество порций20—30
Масса нетто60 капсул

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Высокая усвояемость при малой дозировке
  • Не вызывает тяжести и подходит для чувствительного ЖКТ
  • Формат подходит для точного контроля порций

Минусы:

  • Малый объем быстро расходуется при высокой нагрузке

Где купить

Как выбрать хороший креатин для набора мышечной массы

Одна из самых изученных и популярных спортивных добавок, но выбрать подходящий вариант с первого раза бывает непросто. Разные формы выпуска, дозировки и составы работают по-разному, а на полках — десятки почти одинаковых банок. Подготовили 5 конкретных советов, которые помогут разобраться в тонкостях выбора и найти продукт под свои цели и тренировки.

Что есть до и после тренировки

1. Обращайте внимание на форму выпуска

Самый популярный вариант — порошок. Он дешевле капсул, легко комбинируется с другими добавками и позволяет точно отмерять дозу. Такой креатин можно смешивать с водой, соком или протеином, но важно учитывать, насколько хорошо он растворяется. Для повседневного использования лучше выбирать микронизированный порошок: он легче размешивается и не оставляет осадка, даже в холодной воде.

Капсулы подойдут тем, кто не хочет тратить время на приготовление. Их удобно носить с собой, а дозировку легко контролировать по количеству штук. Минус — иногда, чтобы получить суточную норму, приходится глотать по 5—6 капсул за раз. Есть еще и шипучие таблетки — это компромиссный вариант для тех, кому важен вкус и удобство: такие таблетки быстро превращаются в напиток, но дозировка у них чаще всего снижена.

2. Смотрите на дозировку действующего вещества

Рекомендуемая норма креатина — около 3—5 г в день. Поэтому, если в порции содержится меньше 3 г, придется увеличивать объем приема, чтобы достичь нужного эффекта. Это особенно важно, если вы выбираете капсулы или шипучие формы, в которых порция часто занижена. На упаковке всегда указывается масса порошка или таблетки, но не всегда — чистое содержание креатина.

Девушка читает состав креатинина
При выборе креатинина проверьте чистое содержание вещества в капсулах и шипучих формахИсточник: Freepik

Проверяйте, сколько именно мг или г моногидрата приходится на одну порцию — это ключевой показатель эффективности. В составе может быть, например, 6 г смеси, из которых только 4 г — активное вещество. Такие детали имеют значение, особенно если вы хотите достичь результатов без увеличения длительности курса.

3. Учитывайте дополнительные компоненты

Некоторые производители добавляют в креатин витамины, кислоту для вкуса или подсластители. Это не всегда плохо — например, витамин С может помочь в восстановлении, а фруктовая кислота делает вкус приятнее. Но если вы уже принимаете другие добавки или предпочитаете контролировать питание, такие дополнения могут быть лишними. Чем меньше посторонних компонентов, тем проще отследить реакцию организма и скорректировать рацион.

Если у вас есть непереносимость лактозы, глютена или других компонентов — всегда смотрите, есть ли соответствующие значки на упаковке. В линейках известных брендов встречаются продукты без сахара, без ароматизаторов и без аллергенов. Такие варианты универсальны и чаще всего лучше подходят для длительного регулярного курса.

4. Учитывайте формат курса и цели

Если вы только начинаете курс или тренируетесь нерегулярно, можно обойтись стандартной дозой — 3—4 г в сутки. В этом случае подойдет упаковка на 30 порций. Тем, кто тренируется ежедневно и хочет ощутимого прироста в массе и выносливости, стоит искать упаковку на 60 порций и выше — так выгоднее по цене и удобнее для стабильного приема. Дополнительно стоит учитывать, нужен ли вам «загрузочный этап».

Чаще всего добавка принимается без фазы загрузки — особенно если речь о качественном моногидрате с хорошей биодоступностью. Но если вы хотите быстрее получить результат, можно начать с 20 г в день в течение первой недели (разделив на 4—5 приемов), а затем перейти на стандартную поддерживающую дозу. В этом случае удобнее работать с порошковыми вариантами с мерной ложкой.

5. Оценивайте удобство упаковки и хранения

Неочевидный, но важный момент — как вы будете использовать добавку каждый день. Порошки часто продаются в мягких пакетах или больших банках, и не везде есть мерная ложка. Если планируете брать креатин с собой, удобнее выбирать банку с плотной крышкой или таблетки, которые не нужно размешивать. Обращайте внимание на сроки хранения — у большинства порошков он превышает два года, но при попадании влаги добавка может испортиться раньше.

Мужчина показывает на камеру креатинин в капсулах
Креатинин в капсулах удобно брать с собойИсточник: Freepik

Также посмотрите, легко ли дозировать продукт. Если мерная ложка на дне банки — придется испачкать руки, чтобы ее достать. Если капсулы слишком большие — не все смогут проглотить без дискомфорта. Учитывайте и простоту дозировки: фиксированная доза в одной мерной ложке или таблетке — это плюс, особенно если не хотите постоянно сверяться с весами.

Фитнес-тренировкам нужен «психологический персонализированный» подход

Вопросы и ответы

Если вы все еще сомневаетесь, как и зачем принимать креатин, этот раздел поможет разобраться.

Как правильно принимать креатин для ускорения роста мышц?

Оптимальная схема — 3—5 г в день в одно и то же время, независимо от тренировок. Можно принимать как до, так и после занятия. Эффект будет заметен только при систематическом приеме не менее 4—6 недель без перерывов. Размешайте в воде или соке и сразу выпивайте.