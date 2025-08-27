Ричмонд
6 перекусов для спортзала, которые заменят энергетики и добавят сил

Тренировки в зале требуют энергии, концентрации и выносливости. Забудьте о пустых калориях и выбирайте еду, которая действительно зарядит вас энергией и поможет достичь целей.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка перекусывает фруктами перед тренировкой
Перекусы могут повысить продуктивность тренировок.Источник: Freepik

Без должной подготовки даже самый продуманный план упражнений может дать сбой. Поэтому правильный перекус работает как топливо для мышц и вашей мотивации. Многие упускают этот момент, полагая, что голод — лучший тренер, или что перекусы вредны. На самом деле, умно выбранный перекус способен не только поддержать силы, но и ускорить восстановление, улучшить результаты и снизить риск перетренированности. В этой статье вы узнаете, какие продукты стоит брать с собой в зал, чтобы тренировка прошла на максимуме и результат был заметен довольно быстро.

Зачем брать перекус в зал

Девушка в зале без перекуса ощущает себя вымотанной
Правильно сбалансированный перекус помогает поддерживать энергию, выносливость и способствует быстрому восстановлению организма.Источник: Freepik

Тренировка — это стресс для организма, требующий затрат энергии. Если не подкрепиться вовремя, снижается концентрация, появляется ощущение усталости и апатии. Поэтому перекусы — это не просто способ утолить голод, это стратегия поддержания энергетического баланса, улучшения выносливости и ускорения восстановления.

Особенно это важно, если вы тренируетесь рано утром или вечером после рабочего дня. В таких случаях организм особенно уязвим к энергетическому дефициту. Правильный перекус обеспечит стартовые ресурсы, поможет выдержать интенсивность тренировки и сохранить контроль над техникой.

Что дает правильный перекус: три ключевых фактора

Девушка перекусывает салатом перед залом
Правильное сочетание продуктов обеспечивает стабильную энергию, поддерживает мышцы и улучшает работу мозга для максимальной эффективности.Источник: Freepik.com/CC0

Первый — это стабильный приток энергии. Продукты с медленными углеводами и умеренным содержанием белка дают постепенное высвобождение глюкозы, что исключает резкие скачки и падения уровня сахара в крови.

Второй — поддержка мышечной ткани. Белок в перекусе предотвращает катаболизм, особенно важный при тренировках на пустой желудок.

Третий — это улучшение когнитивных функций. Мозг, как и мышцы, нуждается в топливе. Когда вы ясно мыслите, вы лучше контролируете движение, чувствуете мышцы и можете выжать из себя максимум. Все это — не побочный эффект, а прямой результат продуманного питания.

Лучшие продукты для перекуса

Продукты для перекуса перед тренировкой в зале
Идеальный перекус — это сбалансированное сочетание углеводов и белка для стабильной энергии и оптимальной работоспособности.Источник: Freepik.com

Выбирая, что взять с собой, ориентируйтесь на легкость, скорость усвоения и сбалансированность. Идеальный перекус — это сочетание углеводов и белка в пропорции 3:1. Лучше заранее подготовить перекус, чтобы не зависеть от автомата с шоколадками.

Возьмите с собой:

  • Контейнер с творогом и ягодами.
  • Банан и горсть орехов.
  • Вареные яйца в контейнере.
  • Протеиновый коктейль в шейкере.
  • Протеиновые батончики с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара.
  • Греческий йогурт без искусственных добавок.

Главное — упаковка, чтобы не протекло и не испортилось. Такие варианты перекусов обеспечат вас длительным и стабильным источником энергии.

И не забывайте про воду. Обезвоживание снижает работоспособность и тормозит процесс восстановления. Пейте воду небольшими порциями до, во время и после тренировки.

Время перекуса — залог успеха

Девушка перекусывает за 30-60 минут перед тренировкой в зале
Ешьте за 30–60 минут до тренировки, чтобы обеспечить организм энергией и избежать дискомфорта в желудке.Источник: Freepik

Самое оптимальное время для перекуса — за 30−60 минут до начала тренировки. За этот промежуток пища частично переваривается, а энергия уже поступает в кровь.

Если вы едите слишком близко ко времени начала тренировки, есть риск дискомфорта и тяжести в желудке. Если слишком рано — энергия может «выгореть» еще до подхода к спортзалу. Утренняя тренировка требует особого подхода: если вы не можете плотно позавтракать, возьмите с собой банан или протеиновый коктейль — они быстро дадут заряд бодрости и сил без нагрузки на ЖКТ.

Что не стоит брать в зал

Девушка взяла бургер на перекус в зал
Избегайте жирной и сладкой еды, а также газированных напитков.Источник: Freepik

Избегайте жирных перекусов — чипсов, фастфуда, сладких батончиков. Они вызывают тяжесть, замедляют кровоток к мышцам и снижают эффективность тренировки. К этой категории относятся и магазинные йогурты с высоким содержанием сахара и с добавками вроде джема и шоколада.

Также не стоит увлекаться газированными напитками, энергетиками и кофе в больших дозах — они могут вызвать обезвоживание и учащенное сердцебиение. Лучше выбрать натуральные, необработанные продукты без лишних добавок и обычную, питьевую воду. Можно добавить туда дольку лимона, мяту или свежий огурец.

Не существует универсального перекуса, который подойдет всем. У каждого разный метаболизм, режим питания и тип тренировок. Экспериментируйте: пробуйте разные сочетания, фиксируйте, как вы себя чувствуете во время и после тренировки. Через пару недель вы поймете, что идеально подходит именно вам. Главное — слушать свое тело и не пренебрегать сигналами голода или дискомфорта.