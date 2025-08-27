6 перекусов для спортзала, которые заменят энергетики и добавят сил

Без должной подготовки даже самый продуманный план упражнений может дать сбой. Поэтому правильный перекус работает как топливо для мышц и вашей мотивации. Многие упускают этот момент, полагая, что голод — лучший тренер, или что перекусы вредны. На самом деле, умно выбранный перекус способен не только поддержать силы, но и ускорить восстановление, улучшить результаты и снизить риск перетренированности. В этой статье вы узнаете, какие продукты стоит брать с собой в зал, чтобы тренировка прошла на максимуме и результат был заметен довольно быстро.