Как Шакира сохраняет идеальную фигуру: 3 привычки, которые можно повторить

За годы карьеры Шакира попробовала десятки образов, но одно осталось неизменным — ее идеальная фигура. Она не гонится за трендами и не перекраивает себя под чужие стандарты. Вместо этого певица делает ставку на то, что действительно работает: танцы, регулярные тренировки и простые правила питания. Такой подход позволил ей оставаться символом энергии и естественной красоты — и в 30, и в 48.