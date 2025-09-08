Уход за кроссовками осенью: как чистить, защитить и хранить

Смена сезона — не повод прятать лучшие пары на антресоли. Немного магии (и правильных средств), и твои кроссы будут выглядеть так, будто только что из коробки, даже если за окном апокалипсис. Эксперты shnurok-shipping разбирают все по шагам: от создания силового поля против воды до правильной чистки и хранения.