Уход за кроссовками осенью: как чистить, защитить и хранить

Первый удар на упреждение: Пропитка — твой бро
Даже не думай выходить из дома, пока не прокачал свои шузы защитой. Хороший водоотталкивающий спрей — это как невидимый плащ для твоих кроссовок. Он создает на поверхности тончайшую пленку, с которой капли воды и грязь скатываются, не успев навредить.
Когда выбираешь спрей, смотри на материал. Спреи для универсальной защиты кожи, замши, нубука и текстиля тоже подойдут.
Вот как правильно наносить этот эликсир:
- Для начала — полная чистота. Обрабатывать можно только чистую и абсолютно сухую обувь.
- Проветри помещение или го на улицу. Пары у спреев довольно едкие, так что лучше не дышать ими в замкнутом пространстве.
- Соблюдай дистанцию. Держи баллончик сантиметрах в 15−20 от кроссовка. Не жадничай, но и не заливай — наноси равномерный, тонкий слой.
- Особое внимание — швам. Это самые уязвимые места, через которые влага пробирается в первую очередь. Пройдись по ним тщательнее.
- Дай им прийти в себя. Оставь кроссовки минут на 15−20, чтобы пропитка полностью высохла. Некоторые производители советуют нанести второй слой для бронебойного эффекта — читай инструкцию.
Служба спасения 911: Как отмыть осеннюю грязь
Даже с самой крутой пропиткой кроссы все равно соберут свою порцию уличной грязи. Главное правило — действуй быстро, пока грязь не въелась намертво. Но стоп! Не надо сразу тащить их в ванну. Для разных материалов — свои методы.
Общий план действий:
- Разбери их. Вытащи шнурки и стельки. Их можно замочить и постирать отдельно с мылом или порошком.
- Смахни лишнее. Сухой щеткой с мягким ворсом убери всю поверхностную грязь и пыль. Если кроссы в засохшей грязи, дай ей полностью высохнуть и счисти — так ты не размажешь ее.
- Чистящий раствор. Лучше использовать специальные составы из магазина. Но если не хочешь тратиться замути свой из воды и мягкого геля для стирки или пары капель средства для мытья посуды (но помни, здесь все риски ты берешь на себя). Для белых кроссовок можно сделать пасту из пищевой соды и воды — она отлично вытягивает желтизну и пятна (но это тоже на крайний случай, риски навредить есть).
- Аккуратно, но настойчиво. Нанеси раствор щеткой или тряпкой и без фанатизма почисти поверхность.
- Убери пену. Чистой влажной тряпкой из микрофибры сотри остатки мыла и грязи.
- Правильная сушка. Плотно набей кроссовки бумагой (только не газетами с картинками, если не хочешь цветных разводов!) или вставь формодержатели. Оставь их сохнуть при комнатной температуре. Никаких батарей и фенов, если не хочешь, чтобы они деформировались!
Лайфхаки для разных материалов:
- Кожа: Неженка, любит регулярный уход. После чистки обязательно пройдись кондиционером для кожи, чтобы она не сохла и не трескалась. Мелкие потертости на белой подошве можно аккуратно убрать меламиновой губкой (тот самый Magic Eraser).
- Замша: Та еще капризуля, воду ненавидит. Грязь счищай только специальной щеткой для замши. Маленькие пятнышки можно попробовать стереть обычным канцелярским ластиком. Въевшееся пятно? Попробуй слегка протереть его тряпочкой с мыльным раствором и дай высохнуть.
- Канвас (текстиль): Тут все проще. Мыльный раствор и щетка — твои лучшие друзья. Для белого канваса, как мы уже говорили, сода на крайний случай.
- Сетка (Mesh): Здесь нужна нежность. Только мягкая щетка и мыльный раствор без агрессивной химии. Двигайся по направлению плетения, чтобы не повредить волокна.
На зимовку: Как правильно хранить сокровища
Когда твои кроссы отдыхают в ожидании своего часа, не менее важно, ГДЕ и КАК они это делают.
- Никаких гаражей и чердаков! Резкие перепады температур и влажность убьют материалы. Идеальное место — шкаф или стеллаж в сухой комнате.
- Пол — это лава. Не бросай кроссовки на полу в прихожей. Купи прозрачные пластиковые контейнеры с отверстиями для вентиляции. Так и коллекцию видно, и от пыли защита.
- Держи форму! Используй формодержатели (колодки). Они не только сохраняют форму кроссовка, но и впитывают остатки влаги. Кедровые — вообще люкс, еще и запах приятный дают.
- Сезонная рокировка. Если коллекция большая, устрой ротацию. Летние легкие пары убери подальше, а более плотные и темные осенние модели поставь на видное место.
Вот и все! Теперь ты вооружен знаниями и готов к осенним битвам. А если хочешь пополнить коллекцию кроссовок в новом сезоне — заходи к нам на Шнурок. Тут огромный выбор оригинальных пар на любой вкус.