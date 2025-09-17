Дофаминовые шаги: как работает метод и стоит ли пробовать

Термин «дофаминовые шаги» не является научно закрепленным — это скорее название тренда из соцсетей, а не официальный термин в спортивной медицине. Эта техника сочетает физическую активность и психоэмоциональный эффект. Дофаминовые шаги помогают включить тело в работу без сильного утомления и дают чувство вознаграждения. В статье разберем, что это за тренировка, как правильно делать ее дома, влияет ли она на похудение и кому стоит отказаться от практики.