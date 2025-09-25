Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 лучших перчаток для турника: для надежного хвата и защиты рук

Если вы регулярно тренируетесь на турнике или работаете с весами, хорошие перчатки — незаменимый аксессуар. В подборке собраны лучшие перчатки для турника, которые защитят руки, обеспечат надежный хват и помогут сосредоточиться на результате. Эти модели подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Парень занимается на турнике в перчатках
Во время занятий на турнике перчатки защищают руки от мозолей и повреждений кожиИсточник: Freepik

Подтягивания, упражнения на брусьях и работа со штангой часто заканчиваются мозолями и болью в ладонях. Это не только неприятно, но и может замедлить прогресс в тренировках. Лучшие перчатки для турника помогают избежать травм и скольжения рук, делая занятия более безопасными и комфортными. Они обеспечивают надежное сцепление с перекладиной, а также защищают кожу от трения и ссадин.

Обзор лучших перчаток для турника

Перед тем как перейти к описанию каждой модели, стоит сравнить ключевые параметры. Это поможет сразу понять, какие варианты лучше всего подойдут для ваших целей и стиля тренировок.

1. Gravity Gel Performer
С гелевыми вставками для снижения напряжения
2. Harbinger PRO
Женские, из мягкой замши
3. Starfit WG-101
Из влагоотводящего материала
4. OneFit UNX-80-XS
С сеточкой для вентиляции
5. Ciliff Mesh
Универсальные

Рейтинг лучших перчаток для турника

В рейтинг вошли перчатки, которые мы отобрали на основе их надежности, удобства, качества материалов и дополнительной защиты рук. Рассмотрим их сильные стороны и особенности, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант для своих тренировок.

1. Gravity Gel Performer

Перчатки для турника

Перчатки для турника

Gravity
от 700 ₽
Перчатки для выполнения упражнений на турнике и воркауте. Выполнены из нейлона, эластана и искусственной кожи. Вставки в области ладони распределяют давление на кисть. Усиленная фиксация на запястье с помощью широкой липучки. Конструкция без пальцев обеспечивает свободу движений
Где купить
Ozon

Прочные перчатки с укороченными пальцами, которые подойдут для интенсивных силовых тренировок. Они сделаны из комбинации искусственной кожи, спандекса и эластичных материалов, что делает их долговечными и удобными. Гелевые вставки помогают руке сохранять естественное положение и снижают нагрузку на суставы, а также смягчают ударное воздействие при работе с тяжелыми весами.

Двойные швы усиливают конструкцию, а петли в районе пальцев позволяют быстро снять перчатки даже после утомительной тренировки. Эта модель подойдет тем, кто часто работает со штангой, гантелями или тренируется на турниках с высокой интенсивностью.

2. Harbinger PRO

Перчатки для турника

Перчатки для турника

Harbinger
от 1700 ₽
Модель для силовых тренировок и работы на турнике. Ладонная часть из кожи с гелевыми подушечками для снижения давления на кисть. Спинка выполнена из эластичного материала с перфорацией. Регулируемая застежка на запястье обеспечивает индивидуальную посадку
Где купить
Всем спорт Ozon

Женские перчатки для тренировок с весами и турниками. Ладонная часть выполнена из замши, благодаря чему они мягко облегают кисть и не стесняют движений. Сетчатая ткань на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию, предотвращая перегрев и повышенную потливость рук даже при длительных занятиях.

Их можно стирать в машине благодаря специальной обработке кожи. Регулируемая застежка-липучка позволяет точно подогнать их по размеру, обеспечивая надежную фиксацию во время подтягиваний и других упражнений.

3. Starfit WG-101

Перчатки для турника

Перчатки для турника

Starfit
от 500 ₽
Модель для силовых тренировок и воркаута. Выполнена из полиэстера и замши. Ладонная часть с двойным слоем в зонах высокого трения. Сетчатые вставки на тыльной стороне обеспечивают вентиляцию. Регулируемая застежка на липучке фиксирует перчатки на запястье. Конструкция с открытыми пальцами
Где купить
Всем спорт

Универсальные спортивные перчатки, которые защитят руки от мозолей и ссадин при тренировках на турниках, кроссфите или работе со свободными весами. Тыльная сторона выполнена из эластичного материала, который хорошо вентилируется и отводит влагу. Мягкая набивка внутри повторяет форму кисти, добавляя комфорта во время упражнений.

Регулируемая липучка обеспечивает плотную посадку и исключает скольжение даже при активных движениях. Эта модель особенно понравится тем, кто тренируется как в зале, так и на улице.

4. OneFit UNX-80-XS

Перчатки для турника

Перчатки для турника

OneFit
от 300 ₽
Модель для кроссфита и уличного воркаута. Выполнены из синтетической кожи и эластичной сетки. Регулируемая застежка на запястье обеспечивает индивидуальную посадку. Конструкция с укороченными пальцами защищает ладони и сохраняет свободу движений
Где купить
Ozon

Тренировочные перчатки унисекс, которые подходят для разных видов силового тренинга. Ладонная часть из синтетической кожи устойчива к истиранию и дополнена силиконовыми вставками. Такая конструкция улучшает сцепление с турником и предотвращает скольжение даже с влажными ладонями.

Укороченные пальцы уменьшают риск образования мозолей, а сетчатая тыльная сторона улучшает вентиляцию. Широкий ремень с липучкой позволяет точно зафиксировать перчатки на руке, поддерживая запястье во время нагрузок.

5. Ciliff Mesh

Перчатки для турника

Перчатки для турника

Cliff
от 600 ₽
Перчатки для тренировок на турнике и брусьях. Выполнены из неопрена, сетки Air-mesh и микрофибры. Сетчатые вставки обеспечивают воздухообмен. Регулируемая застежка на липучке фиксирует модель на запястье. Конструкция с открытыми пальцами для мобильности и тактильного контакта
Где купить
Яндекс Маркет Ozon

Надежные перчатки для занятий тяжелой атлетикой, фитнесом и велотренировок. Они защищают ладони и пальцы от натирания и ушибов, а также помогают избежать скольжения при выполнении упражнений. Модель сделана из комбинации сетки, микрофибры и неопрена. Двойные швы увеличивают срок службы, а застежка позволяет быстро надевать и снимать перчатки. Это универсальный вариант для тех, кто тренируется в зале или на свежем воздухе.

Правильно подобранные перчатки сделают тренировки на турнике комфортнее и безопаснее. Каждая модель из подборки имеет свои сильные стороны, поэтому стоит выбирать, исходя из того, какие задачи вы ставите перед собой. Надежный хват и защита рук помогут вам сосредоточиться на прогрессе и получать удовольствие от занятий.

Узнать больше по теме
Кроссфит: больше, чем тренировка — философия и образ жизни
Этот вид тренировок давно стал чем-то большим, чем просто фитнес. Кроссфит — это образ жизни, объединяющий силу, скорость, выносливость и гибкость. Он популярен во всем мире благодаря своей эффективности и доступности для людей с разным уровнем подготовки. В этой статье мы разберем основные виды кроссфита, особенности и отличия от других тренировочных методик. Также поделимся мнением эксперта о том, как сделать занятия максимально полезными.
Читать дальше