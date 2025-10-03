Топ-5 пар «неубиваемых» кроссовок для осенних приключений

Что будет, если взять культовый силуэт «форсов» и добавить ему непробиваемую защиту от воды? Получится эта модель. Главный козырь тут — мембрана GORE-TEX. Это ваш личный гарант сухих ног. Лужи можно больше не обходить стороной: вода внутрь не попадет, но при этом нога будет «дышать». Верх из кожи и плотного текстиля не только круто выглядит, но и спокойно переживет все тяготы осени. Это идеальный вариант для города: и в пир, и в мир, и в осеннюю слякоть.