Трекинг: с чего начать, чтобы получить удовольствие, а не мозоли

Под словом «трекинг» понимают длительные пешие маршруты по природной местности — чаще в горах и отдаленных районах, с возможными ночевками в палатках или гостевых домиках. Это не гонка, а способ отдохнуть, укрепить выносливость и увидеть мир без суеты. Разбираем, с чего начать, какую экипировку взять и как выбрать безопасный маршрут для первого похода.
Главное о трекинге
Если нет времени читать всю статью — вот суть:
- Трекинг — это пешие автономные походы по природным маршрутам ради отдыха и здоровья.
- Подходит людям любого возраста и уровня подготовки.
- Начинать стоит с коротких и несложных маршрутов.
- Комфорт зависит от экипировки — обуви, одежды и рюкзака.
- Всегда соблюдайте правила безопасности и сообщайте маршрут близким.
- Первые походы лучше проходить с группой или инструктором.
Что такое трекинг
Это пешее путешествие по заранее спланированному маршруту. Его строят по живописным местам — горам, лесам, долинам рек. Главная цель — движение пешком, созерцание природы и отдых от привычного ритма. Классический трекинг длится несколько дней, но для новичков подойдут и короткие однодневные маршруты.
Во время трекинга участники двигаются группами или в одиночку, ночуют в палатках или гостевых домиках. Длина маршрута зависит от опыта участников и условий местности: опытные туристы преодолевают в среднем до 20 километров в день по равнинной местности или 10−15 километров по холмистой, но многое зависит от рельефа, погоды и физической подготовки. Новичкам подойдут маршруты протяженностью 5−10 километров с небольшими подъемами и минимальными препятствиями.
Чем трекинг отличается от хайкинга и других видов пеших походов
Хайкинг — тоже вид пешего туризма, который подразумевает ходьбу по пересеченной местности и заранее подготовленным маршрутам: про него рассказывали ранее. Однако в отличие от трекинга, это непродолжительные прогулки вблизи населенных пунктов, обычно однодневные, без ночевок и с минимумом вещей. Уходят днем, а вечером уже возвращаются домой.
Есть и другие похожие виды активного отдыха:
- бекпекинг или «рюкзачество» — самостоятельные путешествия, где люди с минимальным багажом идут без заранее спланированного маршрута;
- кемпинг — «стояночный» туризм, люди разбивают палаточный лагерь под открытым небом и отдыхают там несколько дней;
- скандинавская ходьба — прогулка с палками, помогает перераспределить вес на все тело и разгрузить ноги.
Главное отличие трекинга — протяженные маршруты и относительная автономность путешествия. Поэтому важно уметь ориентироваться на местности, готовить еду в полевых условиях и иметь хорошую физическую подготовку.
С чего следует начать новичку
Ваш первый маршрут должен быть простым и доступным — не дольше 10−15 километров в день. Дайте организму привыкнуть к нагрузкам, чтобы испытывать приятную усталость, а не тяжесть.
Помимо этого, вот несколько советов для начинающих:
1. Начните заранее готовиться, чтобы укрепить ноги и сердце: к привычным прогулкам постепенно прибавляйте темп и дистанцию. Также подойдет бег в легком темпе или велопрогулка.
2. Первый раз идите с небольшим рюкзаком. В нем должны быть еда, вода, аптечка, карта и минимальный набор одежды.
3. Выбирайте равнинные или слабохолмистые районы. Первые походы лучше совершать поблизости от крупных городов, чтобы было проще добраться туда и обратно.
4. Отправляйтесь в первый поход с группой, чтобы не потеряться. Если идете самостоятельно, стройте маршрут по известным дорожкам и популярным тропам. Спланируйте маршрут так, чтобы в начале или в конце дня пути были точки цивилизации (населенные пункты, турбазы), где можно пополнить запасы или укрыться в случае непогоды.
5. Запланируйте точку выхода ближе к концу маршрута, чтобы в случае сильной усталости можно было прервать поход и уехать назад.
Как выбрать ботинки, палки и другую экипировку для трекинга
Правильно подобранная экипировка — залог безопасности и комфорта в походе. Вот на что обратить внимание.
Ботинки
Материал ботинок должен быть водоотталкивающим: в идеале — мембранная обувь, которая «дышит» и сохраняет сухость внутри при умеренных нагрузках. Подошва — твердая, с глубоким рисунком протектора для хорошего сцепления с поверхностью. Верх ботинка должен быть из натуральной кожи или современных синтетических материалов — например, нейлона или полиэстера. Мембрана — это тонкий многослойный материал, который не пропускает воду, но выводит влагу изнутри. Недорогие ткани без мембраны быстрее изнашиваются и хуже удерживают влагу.
Палки
При выборе палок обращайте внимание на четыре показателя: размер, конструкцию, дополнительные функции и вес.
Самый простой способ подбора размера — умножить собственный рост на коэффициент 0,68−0,7. Например, человеку ростом 175 сантиметров подойдут палки длиной около 115−125 сантиметров. Этот способ приблизительный — лучше примерять палки лично, чтобы подобрать комфортную высоту.
Основные материалы изготовления — алюминий и карбон: алюминий прочный и недорогой, а карбон — легкий и чувствительный. Рукоять лучше выбирать из пробки или вспененной резины — они гасят удары и не скользят.
Темляк (петля) надевается снизу вверх, чтобы зафиксировать запястье и не потерять палку при движении.
Одежда
Главное правило одежды для трекинга — многослойность.
Базовый слой должен отводить влагу от тела и сохранять тепло — подойдет термобелье из полиэстера или шерсти мериноса. Мембранная куртка (ветро- и влагозащитная) и софтшелл — эластичная ткань, которая защищает от ветра, но пропускает воздух, — обеспечат комфорт при любой погоде. На ноги подойдут туристические брюки из софтшелла и специальные трекинговые носки из шерсти мериноса: они защитят пятки и пальцы от мозолей.
Если отправляетесь в поход жарким летом, возьмите легкие и свободные вещи на смену — майку, шорты и головной убор. Для защиты от ливней — дождевик.
Рюкзак
Для однодневного похода достаточно рюкзака на 20−30 литров. Для похода с одной-двумя ночевками новичку лучше смотреть на модели объемом от 40 до 60 литров — в него поместится все необходимое, включая палатку и спальник. Ищите модель с поясничным ремнем и грудной стяжкой — такая конструкция снимает нагрузку с плеч и переносит ее на таз, чтобы было легче идти.
Рюкзак должен поддерживать спину и быть свободным на груди, чтобы дыханию ничего не мешало. Например, модели с мягкой сетчатой спинкой лучше вентилируются и снижают усталость.
Для возможности пить на ходу, не сбивая темп, подойдут рюкзаки с гидратором — специальным карманом для бутылки со шлангом.
Дополнительные нюансы
Некоторые треккинговые палки оснащены амортизирующей системой «антишок», которая снижает нагрузку на суставы.
Съемные наконечники помогут адаптироваться к разной почве, а блокировка секций защитит от случайного складывания палки.
Что потребуется взять с собой в поход
Помимо экипировки, в походе вам потребуются:
- Еда и перекусы: пища — ваша энергия в дороге. Быстро перекусить можно энергетическими батончиками, орехами, сухофруктами. Возьмите что-то горячее и сытное на обед: лапшу быстрого приготовления, тушенку, консервы, хлеб или лаваш. Для заряда быстрыми углеводами подойдут сладости, шоколад или карамель.
- Питьевая вода: рассчитывайте по принципу один литр на каждые три-четыре часа движения. Для крайних случаев приобретите походный фильтр — он пригодится, если закончится запас воды и придется пить из природных источников.
- Аптечка: бинты, пластыри, дезинфицирующее средство, жаропонижающее, антигистаминное, обезболивающее, средства от солнечных ожогов и репелленты от насекомых. Перед применением любых препаратов стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или аллергии. Если принимаете лекарства постоянно, положите их в аптечку заранее.
- Навигация: даже если есть телефон с картами, предусмотрите бумажную карту и компас. А чтобы доступ к сервисам смартфона был всегда, возьмите портативное зарядное устройство (пауэрбанк).
- Средства личной гигиены: сменное белье, зубная щетка и паста, мыло, полотенце из микрофибры, салфетки и туалетная бумага. Не лишними будут антисептик и крем для лица и рук.
- Документы и деньги: паспорт, медицинский полис, банковские карты и наличные держите при себе. Храните их в герметичном пакете, чтобы защитить от влаги.
- Осветительные приборы: возьмите налобный фонарик с запасными батарейками или аккумуляторами — так обе руки останутся свободными.
- Мультитул (многофункциональный инструмент) или складной нож поможет почистить овощи, нарезать пищу или починить экипировку.
- Средства защиты от солнца: шляпа, бандана или кепка, солнцезащитный крем и очки с УФ-фильтром.
- Аварийные принадлежности: сигнальный свисток, светоотражатель, небольшой аварийный комплект для разведения огня, свеча и зажигалка.
Правила безопасности во время трекинга
Перед тем как отправиться в путешествие, сообщите друзьям или родственникам маршрут вашего следования. Укажите даты выезда и возвращения, контактные телефоны организаторов или местных служб спасения. Они должны знать, где вы будете находиться и когда вас ждать обратно.
Заранее изучите, какие природные опасности и животные встречаются в регионе, а также особенности климата.
Во время похода:
- Не отклоняйтесь от намеченного маршрута без крайней необходимости. В незнакомой местности могут быть камнепады, заболоченные участки, реки. Придерживайтесь заданного пути и отметок на карте.
- Следите за прогнозом и будьте готовы к резким переменам климата. Возьмите непромокаемую куртку, сменную одежду и теплую шапку — это поможет, если погода резко ухудшится.
Как подобрать подходящий маршрут для трекинга начинающему
Выберите простой маршрут длиной до 10−15 километров в день по ровной или слабохолмистой местности. Сложные горные перевалы и автономные маршруты лучше оставить на потом, когда появится больше опыта.
На сайтах и форумах путешественников можно почитать отзывы реальных туристов: обращайте внимание на точное расстояние, сложность и маркировку дорог. Некоторые маршруты имеют обозначения на местности или интерактивную карту в приложении.
В первый раз желательно отправиться в составе группы с инструктором — для вас подберут безопасный маршрут, помогут в сложных обстоятельствах и дадут советы по экипировке.
Главное правило — начните с малого: небольшой маршрут на выходные поможет освоиться и понять, насколько вы готовы к таким путешествиям. Если чувствуете силы, постепенно наращивайте сложность.