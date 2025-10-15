Ричмонд
Трекинг: с чего начать, чтобы получить удовольствие, а не мозоли

Отвлечься от города и почувствовать свободу помогает трекинг — путешествие, где дорога становится главным приключением.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мужчина занимается трекингом в горах
Трекинг — это пешие маршруты по природной местности, чаще многодневные, но встречаются и легкие однодневные варианты без ночевокИсточник: Freepik

Под словом «трекинг» понимают длительные пешие маршруты по природной местности — чаще в горах и отдаленных районах, с возможными ночевками в палатках или гостевых домиках. Это не гонка, а способ отдохнуть, укрепить выносливость и увидеть мир без суеты. Разбираем, с чего начать, какую экипировку взять и как выбрать безопасный маршрут для первого похода.

Главное о трекинге

Если нет времени читать всю статью — вот суть:

  • Трекинг — это пешие автономные походы по природным маршрутам ради отдыха и здоровья.
  • Подходит людям любого возраста и уровня подготовки.
  • Начинать стоит с коротких и несложных маршрутов.
  • Комфорт зависит от экипировки — обуви, одежды и рюкзака.
  • Всегда соблюдайте правила безопасности и сообщайте маршрут близким.
  • Первые походы лучше проходить с группой или инструктором.

Что такое трекинг

Это пешее путешествие по заранее спланированному маршруту. Его строят по живописным местам — горам, лесам, долинам рек. Главная цель — движение пешком, созерцание природы и отдых от привычного ритма. Классический трекинг длится несколько дней, но для новичков подойдут и короткие однодневные маршруты.

Во время трекинга участники двигаются группами или в одиночку, ночуют в палатках или гостевых домиках. Длина маршрута зависит от опыта участников и условий местности: опытные туристы преодолевают в среднем до 20 километров в день по равнинной местности или 10−15 километров по холмистой, но многое зависит от рельефа, погоды и физической подготовки. Новичкам подойдут маршруты протяженностью 5−10 километров с небольшими подъемами и минимальными препятствиями.

Чем трекинг отличается от хайкинга и других видов пеших походов

Хайкинг — тоже вид пешего туризма, который подразумевает ходьбу по пересеченной местности и заранее подготовленным маршрутам: про него рассказывали ранее. Однако в отличие от трекинга, это непродолжительные прогулки вблизи населенных пунктов, обычно однодневные, без ночевок и с минимумом вещей. Уходят днем, а вечером уже возвращаются домой.

Есть и другие похожие виды активного отдыха:

  • бекпекинг или «рюкзачество» — самостоятельные путешествия, где люди с минимальным багажом идут без заранее спланированного маршрута;
  • кемпинг — «стояночный» туризм, люди разбивают палаточный лагерь под открытым небом и отдыхают там несколько дней;
  • скандинавская ходьба — прогулка с палками, помогает перераспределить вес на все тело и разгрузить ноги.

Главное отличие трекинга — протяженные маршруты и относительная автономность путешествия. Поэтому важно уметь ориентироваться на местности, готовить еду в полевых условиях и иметь хорошую физическую подготовку.

С чего следует начать новичку

Ваш первый маршрут должен быть простым и доступным — не дольше 10−15 километров в день. Дайте организму привыкнуть к нагрузкам, чтобы испытывать приятную усталость, а не тяжесть.

Помимо этого, вот несколько советов для начинающих:

1. Начните заранее готовиться, чтобы укрепить ноги и сердце: к привычным прогулкам постепенно прибавляйте темп и дистанцию. Также подойдет бег в легком темпе или велопрогулка.

2. Первый раз идите с небольшим рюкзаком. В нем должны быть еда, вода, аптечка, карта и минимальный набор одежды.

3. Выбирайте равнинные или слабохолмистые районы. Первые походы лучше совершать поблизости от крупных городов, чтобы было проще добраться туда и обратно.

4. Отправляйтесь в первый поход с группой, чтобы не потеряться. Если идете самостоятельно, стройте маршрут по известным дорожкам и популярным тропам. Спланируйте маршрут так, чтобы в начале или в конце дня пути были точки цивилизации (населенные пункты, турбазы), где можно пополнить запасы или укрыться в случае непогоды.

5. Запланируйте точку выхода ближе к концу маршрута, чтобы в случае сильной усталости можно было прервать поход и уехать назад.

Как выбрать ботинки, палки и другую экипировку для трекинга

Мужчина в трекинговых ботинках
Очень важно подбирать экипировку, исходя из условий походаИсточник: Freepik

Правильно подобранная экипировка — залог безопасности и комфорта в походе. Вот на что обратить внимание.

Ботинки

Материал ботинок должен быть водоотталкивающим: в идеале — мембранная обувь, которая «дышит» и сохраняет сухость внутри при умеренных нагрузках. Подошва — твердая, с глубоким рисунком протектора для хорошего сцепления с поверхностью. Верх ботинка должен быть из натуральной кожи или современных синтетических материалов — например, нейлона или полиэстера. Мембрана — это тонкий многослойный материал, который не пропускает воду, но выводит влагу изнутри. Недорогие ткани без мембраны быстрее изнашиваются и хуже удерживают влагу.

Палки

При выборе палок обращайте внимание на четыре показателя: размер, конструкцию, дополнительные функции и вес.

Самый простой способ подбора размера — умножить собственный рост на коэффициент 0,68−0,7. Например, человеку ростом 175 сантиметров подойдут палки длиной около 115−125 сантиметров. Этот способ приблизительный — лучше примерять палки лично, чтобы подобрать комфортную высоту.

Основные материалы изготовления — алюминий и карбон: алюминий прочный и недорогой, а карбон — легкий и чувствительный. Рукоять лучше выбирать из пробки или вспененной резины — они гасят удары и не скользят.

Темляк (петля) надевается снизу вверх, чтобы зафиксировать запястье и не потерять палку при движении.

Одежда

Главное правило одежды для трекинга — многослойность.

Базовый слой должен отводить влагу от тела и сохранять тепло — подойдет термобелье из полиэстера или шерсти мериноса. Мембранная куртка (ветро- и влагозащитная) и софтшелл — эластичная ткань, которая защищает от ветра, но пропускает воздух, — обеспечат комфорт при любой погоде. На ноги подойдут туристические брюки из софтшелла и специальные трекинговые носки из шерсти мериноса: они защитят пятки и пальцы от мозолей.

Если отправляетесь в поход жарким летом, возьмите легкие и свободные вещи на смену — майку, шорты и головной убор. Для защиты от ливней — дождевик.

Рюкзак

Для однодневного похода достаточно рюкзака на 20−30 литров. Для похода с одной-двумя ночевками новичку лучше смотреть на модели объемом от 40 до 60 литров — в него поместится все необходимое, включая палатку и спальник. Ищите модель с поясничным ремнем и грудной стяжкой — такая конструкция снимает нагрузку с плеч и переносит ее на таз, чтобы было легче идти.

Рюкзак должен поддерживать спину и быть свободным на груди, чтобы дыханию ничего не мешало. Например, модели с мягкой сетчатой спинкой лучше вентилируются и снижают усталость.

Для возможности пить на ходу, не сбивая темп, подойдут рюкзаки с гидратором — специальным карманом для бутылки со шлангом.

Дополнительные нюансы

Некоторые треккинговые палки оснащены амортизирующей системой «антишок», которая снижает нагрузку на суставы.

Съемные наконечники помогут адаптироваться к разной почве, а блокировка секций защитит от случайного складывания палки.

Что потребуется взять с собой в поход

Путешественники со всем необходимым для похода сидят у палатки
Обязательно позаботьтесь, чтобы все необходимое было у вас при себеИсточник: Freepik

Помимо экипировки, в походе вам потребуются:

  • Еда и перекусы: пища — ваша энергия в дороге. Быстро перекусить можно энергетическими батончиками, орехами, сухофруктами. Возьмите что-то горячее и сытное на обед: лапшу быстрого приготовления, тушенку, консервы, хлеб или лаваш. Для заряда быстрыми углеводами подойдут сладости, шоколад или карамель.
  • Питьевая вода: рассчитывайте по принципу один литр на каждые три-четыре часа движения. Для крайних случаев приобретите походный фильтр — он пригодится, если закончится запас воды и придется пить из природных источников.
  • Аптечка: бинты, пластыри, дезинфицирующее средство, жаропонижающее, антигистаминное, обезболивающее, средства от солнечных ожогов и репелленты от насекомых. Перед применением любых препаратов стоит проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или аллергии. Если принимаете лекарства постоянно, положите их в аптечку заранее.
  • Навигация: даже если есть телефон с картами, предусмотрите бумажную карту и компас. А чтобы доступ к сервисам смартфона был всегда, возьмите портативное зарядное устройство (пауэрбанк).
  • Средства личной гигиены: сменное белье, зубная щетка и паста, мыло, полотенце из микрофибры, салфетки и туалетная бумага. Не лишними будут антисептик и крем для лица и рук.
  • Документы и деньги: паспорт, медицинский полис, банковские карты и наличные держите при себе. Храните их в герметичном пакете, чтобы защитить от влаги.
  • Осветительные приборы: возьмите налобный фонарик с запасными батарейками или аккумуляторами — так обе руки останутся свободными.
  • Мультитул (многофункциональный инструмент) или складной нож поможет почистить овощи, нарезать пищу или починить экипировку.
  • Средства защиты от солнца: шляпа, бандана или кепка, солнцезащитный крем и очки с УФ-фильтром.
  • Аварийные принадлежности: сигнальный свисток, светоотражатель, небольшой аварийный комплект для разведения огня, свеча и зажигалка.

Правила безопасности во время трекинга

Перед тем как отправиться в путешествие, сообщите друзьям или родственникам маршрут вашего следования. Укажите даты выезда и возвращения, контактные телефоны организаторов или местных служб спасения. Они должны знать, где вы будете находиться и когда вас ждать обратно.

Заранее изучите, какие природные опасности и животные встречаются в регионе, а также особенности климата.

Во время похода:

  • Не отклоняйтесь от намеченного маршрута без крайней необходимости. В незнакомой местности могут быть камнепады, заболоченные участки, реки. Придерживайтесь заданного пути и отметок на карте.
  • Следите за прогнозом и будьте готовы к резким переменам климата. Возьмите непромокаемую куртку, сменную одежду и теплую шапку — это поможет, если погода резко ухудшится.

Как подобрать подходящий маршрут для трекинга начинающему

Выберите простой маршрут длиной до 10−15 километров в день по ровной или слабохолмистой местности. Сложные горные перевалы и автономные маршруты лучше оставить на потом, когда появится больше опыта.

На сайтах и форумах путешественников можно почитать отзывы реальных туристов: обращайте внимание на точное расстояние, сложность и маркировку дорог. Некоторые маршруты имеют обозначения на местности или интерактивную карту в приложении.

В первый раз желательно отправиться в составе группы с инструктором — для вас подберут безопасный маршрут, помогут в сложных обстоятельствах и дадут советы по экипировке.

Главное правило — начните с малого: небольшой маршрут на выходные поможет освоиться и понять, насколько вы готовы к таким путешествиям. Если чувствуете силы, постепенно наращивайте сложность.