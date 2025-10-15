Трекинг: с чего начать, чтобы получить удовольствие, а не мозоли

Для однодневного похода достаточно рюкзака на 20−30 литров. Для похода с одной-двумя ночевками новичку лучше смотреть на модели объемом от 40 до 60 литров — в него поместится все необходимое, включая палатку и спальник. Ищите модель с поясничным ремнем и грудной стяжкой — такая конструкция снимает нагрузку с плеч и переносит ее на таз, чтобы было легче идти.