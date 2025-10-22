В Москве пройдет семейный фестиваль «Спортлэнд»

Чем же конкретно на фестивале занимаются семьи? Обычно посетители проводят с нами от 4 до 6 часов. Для семей подготовлено множество совместных активностей и спортивных состязаний. Традиционно популярен спортивный маршрут «Спорт как игра», где родители и дети совместно проходят 25 мини-площадок фестиваля. Задания выстроены так, что интересно будет и взрослым, и детям! Тех, кто прошел не менее половины маршрута, ждут призы. Но самое главное то, что дети получают такую важную поддержку от родителей, видя перед собой их пример.