В Москве пройдет семейный фестиваль «Спортлэнд»

Данный проект — уникальная площадка для развития семейного спорта и укрепления отношений в семье. Здесь представлены новые формы физической культуры, спорта и досуга, которыми дети и родители могут заниматься совместно!
Фестиваль «Спортлэнд» посещают семьи, которые хотят участвовать в различных видах семейного спорта, обучающих и развивающих программах, творческих мероприятиях и активных играх. «Спортлэнд» — это семейный спорт во всем его многообразии. На мини-площадках фестиваля традиционно представлены более 50 всевозможных видов спорта, а инструкторы и тренеры занимаются обучением всех желающих посетителей необходимым навыкам для занятий спортом. С нами родители и дети точно полюбят спорт!
Чем же конкретно на фестивале занимаются семьи? Обычно посетители проводят с нами от 4 до 6 часов. Для семей подготовлено множество совместных активностей и спортивных состязаний. Традиционно популярен спортивный маршрут «Спорт как игра», где родители и дети совместно проходят 25 мини-площадок фестиваля. Задания выстроены так, что интересно будет и взрослым, и детям! Тех, кто прошел не менее половины маршрута, ждут призы. Но самое главное то, что дети получают такую важную поддержку от родителей, видя перед собой их пример.
Что еще «Спортлэнд» предлагает своим гостям? Каждая пришедшая семья — это уже команда и она может быть представлена в любом составе. Семейные команды ждут испытания и турниры. Для любителей соревнований будет проводиться «Семейное соревновательное тестирование». В этом году участникам предстоит пройти 8 несложных заданий, а в конце их ждут призы. Помимо прочего, впервые пройдут «Открытые семейные турниры» по японской игре юкигассен, фиджитал настольному хоккею, полосе препятствий и другим видам спорта. Все участники «Открытых семейных турниров» получают медали «За участие», а победителям вручают сувенирные наборы с символикой «Московский спорт». О том, как записаться и принять участие читайте на сайте фестиваля!
Но это не все! «Спортлэнд Expo» — локация интерактивных экспозиций и мастер-классов, где представлены спортивные организации, фитнес-клубы, организации, работающие в сфере здорового образа жизни и активного досуга, а также организации, традиционно участвующие в фестивале.
На главной сцене нашего фестиваля гостей ждут семейные фитнес-программы, детские дискотеки и выступления, а для самых активных участников организаторы и партнеры фестиваля приготовили подарки и сюрпризы! Каждый день по расписанию будут проводиться акции «Время подарков».
Приглашаем посетить Семейный фестиваль «Спортлэнд» всех, особенно родителей с активными детьми от 4 до 14 лет! Здесь Вам помогут определиться с выбором вида спорта для вашего ребенка. Вы весело и с пользой проведете время в кругу семьи!
Вход на Семейный фестиваль «Спортлэнд» абсолютно свободный по предварительной регистрации! Все локации работают бесплатно! Ждем вас на празднике всей семьей в удобной одежде и спортивной обуви!
«Спортлэнд» направлен на развитие «семейного спорта», как нового отечественного направления в рамках демографической, семейной и спортивной политик в нашей стране. Фестиваль входит в Единый календарный план Департамента спорта города Москвы и проводится в рамках реализации нацпроекта «Семья» и нацпроекта «Спорт России».