Как научиться крутить обруч: упражнения и советы для подтянутой талии

В небольшом исследовании (McGill et al., J Strength Cond Res, 2015) после шести недель занятий с утяжеленным обручем участницы потеряли в среднем три-четыре см в талии и около одного-двух см в бедрах — без изменений в массе тела. Авторы подчеркивают, что эффект связан с улучшением мышечного тонуса, а не локальным жиросжиганием.