Как носить Crocs осенью: полный гайд

Crocs — обувь, которая прошла путь от дачного мема до главного элемента в гардеробах звезд стритстайла и модных инфлюенсеров. Споры о них не утихают, но факт остаётся фактом: это удобно, смело и невероятно актуально.

Но как быть осенью? Легко! Бренд давно выпускает не только классические «дырявые» клоги.

Утеплённые модели, коллаборации с гигантами стритвира и даже версии на каблуке позволяют носить Crocs в прохладную погоду и выглядеть на все сто.

Мы собрали для вас самые интересные пары, которые докажут — осень создана для Crocs.

ГЛАВНЫЕ НОВИНКИ И ХИТЫ CROCS УЖЕ НА SHNUROK-SHIPPING.RU!

Ловите промокод OSEN15 на скидку 15% на все модели и пополняйте свою коллекцию.

Кто сказал, что кроксы — это только про комфорт на плоском ходу? Модель Siren на массивном каблуке ломает все стереотипы. Идеально для смелых осенних образов с широкими брюками или платьями миди.

Ностальгия, ирония и уют в одной паре. Коллаборация с Hello Kitty — это милый акцент, который сделает любой, даже самый простой образ с джинсами и свитером, запоминающимся.

Вот и ответ на вопрос «а в них не холодно?». Утеплённая версия на платформе — абсолютный мастхэв для российской осени. Мягкая подкладка согреет, а массивная подошва защитит от луж.

Легендарная коллаборация с японским стритвир-брендом A Bathing Ape. Фирменный камуфляж BAPE — это уже само по себе заявление. Идеально для монохромных образов или как яркий акцент в милитари-стиле.

Для тех, кто пока не готов к классическим клогам. Эта модель выглядит как лаконичные мокасины, но дарит тот самый легендарный комфорт Crocs. Отличный вариант для smart casual образов с чиносами или прямыми джинсами.

Хотите найти свою идеальную пару Crocs на осень или не знаете, как вписать их в гардероб? Зайдите на shnurok-shipping.ru, напишите нашему менеджеру в Вотсапп или в ТГ: @shnurokshipping_bot — подберём то, что подойдёт именно под ваш стиль и задачи.